Bayerns größte Baugenossenschaft: Nein zu Energie-Drosselung

Die Mieter von Bayerns größter Wohnungsbaugenossenschaft, der Baugenossenschaft Hof, müssen vorläufig keine Drosselung bei Warmwasser oder Heizung befürchten. Das erklärte Daniela Rödel, die Vorsitzende der Baugenossenschaft BG Hof, auf BR-Anfrage. Sie ist für über 3.500 Wohnungen in Hof, Münchberg, Schwarzenbach an der Saale und Selb zuständig. Rödel appelliert angesichts der aktuell eingeschränkten Lage bei der Gas-Versorgung, den eigenen Energiebedarf zu reduzieren.

Warmwasser in Dippoldiswalde wird rationiert

Die Baugenossenschaft Hof müsse momentan nicht zu drastischen Maßnahmen greifen wie eine kleinere Wohnungsgenossenschaft mit 600 Wohnungen in Dippoldiswalde bei Dresden. Diese hatte Anfang der Woche angekündigt, dass die Heizung in den Wohnungen bis September komplett abgestellt wird und den Mietern außerdem nur noch an bestimmten Zeiten tagsüber Warmwasser zur Verfügung steht. Die sächsische Genossenschaft begründet dieses Vorgehen damit, dass sich ihre Energiezahlungen in den vergangenen Monaten vervierfacht hätten.

Zuvor hatte auch Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) für den Fall eines Gas-Notstands in der Hansestadt eine Begrenzung des Warmwassers für Privathaushalte angekündigt.

Baugenossenschaft Hof warnt vor Legionellenbefall

In Hof sei die Situation noch entspannter. "Wir haben noch feste Verträge mit unseren Energielieferanten", sagt Rödel. Grundsätzlich sei aufgrund der aktuell geltenden Gesetze eine Drosselung der Energieversorgung in den Wohnungen nicht möglich – festgelegt seien mindestens 20 Grad Celsius in Wohnräumen und mindestens 21 Grad in Bädern und Toiletten. Um der Gefahr eines Legionellenbefalls vorzubeugen, seien niedrigere Temperaturen nicht angebracht. Dabei gehe es um die Gesundheit der Mieter.

Wärmebedürfnis der Mieter gestiegen

Nach eigenen Angaben hat die BG Hof, die 1909 gegründet wurde, in den vergangenen zehn Jahren rund 80 Millionen Euro in die Wohnungen investiert. Bei Modernisierungsmaßnahmen sei der Bau von Solaranlagen auf den Dächern für die Warmwasser-Bereitung inzwischen die Regel, so Rödel.

Trotz verschiedener weiterer Maßnahmen, wie zum Beispiel einer besseren Dämmung, steige aber gleichzeitig der Verbrauch der Mieter. Das Wärmebedürfnis der Menschen sei in den vergangenen Jahren um zwei Grad gestiegen, verweist die Vorsitzende der BG Hof auf eine Studie der Wohnungswirtschaft.