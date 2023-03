Bahnbaustelle: Zugstrecke Nürnberg - Bamberg eine Woche gesperrt

Ab Freitag um 7.00 Uhr wird die Bahnstrecke zwischen Bamberg und Nürnberg eine Woche lang komplett gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ersetzt die Verbindungen der S-Bahnen und Regionalzüge. ICE-Züge werden großflächig umgeleitet.

Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg gesperrt

Der Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten: Für die neue ICE-Trasse wird die Strecke zwischen Bamberg und Nürnberg viergleisig ausgebaut. Die Bauarbeiten konzentrieren sich in diesem Jahr weiter auf den rund 24 Kilometer langen Streckenabschnitt von Forchheim bis südlich von Bamberg.

Dabei werden unter anderem 16 Brücken, zwei S-Bahnhöfe und drei Durchlässe fertig gestellt. Zudem verlegen die Bauarbeiter rund 20 Kilometer Gleis und 20 Weichen. So soll bis Ende des Jahres ein großer Teil der Strecke viergleisig ausgebaut sein.

Rund um die Uhr: 600 Bauarbeiter arbeiten in drei Schichten

Während der Sperrung soll auf "Bayerns aktuell größter Bahnbaustelle" rund um die Uhr gearbeitet werden, so Gesamtprojektleiterin Nicole Kumpfmüller-Böhm in einer Mitteilung des Unternehmens.

Laut der Deutschen Bahn werden 600 Bauarbeiter in drei Schichten parallel in drei Bauabschnitten auf der Strecke im Einsatz sein. Die Deutsche Bahn, der Bund und der Freistaat Bayern investieren allein im Jahr 2023 rund 160 Millionen Euro in den viergleisigen Ausbau zwischen Nürnberg und Bamberg. Weitere Informationen zum Schienenersatzverkehr und geänderten Fahrplänen gibt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn.

S-Bahn-Ausbau im Bereich Fürth

Ebenfalls ausgebaut wird in diesem Zeitrahmen die Fürther S-Bahn. Dabei wird rund um den Halt Fürth-Klinikum auch zu Ruhezeiten und am Wochenende gebaut. Untere anderem finden Vorarbeiten für die Lärmschutzwände statt.