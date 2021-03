Bayerns Gesundheitsminister: Astrazeneca-Impfstopp richtig

Nach der überraschend bekanntgegebenen Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin sind auch in Bayern zahlreiche Impftermine abgesagt oder verschoben worden. Trotzdem hält Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) eine Überprüfung des Mittels für notwendig.

Er sei zwar wie alle überrascht gewesen, halte das Vorgehen des Paul-Ehrlich-Instituts aber für richtig, sagte Holetschek dem BR. "Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und gerade jetzt darf Vertrauen nicht verloren gehen."

Von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA erwartet er eine Bestätigung dafür, dass das Präparat von Astrazeneca wirksam und sicher ist. In Bayern sei bisher, so Holetschek, ein Thrombose-Fall bekannt geworden, der potenziell im Zusammenhang mit einer Astrazeneca-Impfung stehen könnte.

Holetschek: Verständnis für Bedenken

Er habe großes Verständnis dafür, dass sich die Menschen, die mit Astrazeneca geimpft wurden, Sorgen machten. Er habe beim Bundesgesundheitsminister angeregt, eine Informations-Hotline einzurichten, damit Geimpfte Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Bisher ist nach Auskunft des Ministers noch nicht klar, wie es mit den Patienten weitergeht, bei denen noch eine Zweitimpfung mit AstraZeneca aussteht. Auch wirft der Impf-Stopp die Planungen, wie Hausärzte und -ärztinnen in die Impfkampagne mit eingebunden werden können, zunächst über den Haufen. "Das ist natürlich ärgerlich, aber wir müssen auch an die Sicherheit denken", so Holetschek. Er verstehe, dass die Menschen wollen, dass die Impfungen schnell vorangehen: "Das ist das Licht am Ende des Tunnels und der Staat muss hier auch liefern."