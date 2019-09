Kaputtgespart? Bayerns Gerichten fehlen 226 Richter

Am 4. November hätte am Landgericht Regensburg das Strafverfahren wegen des Verdachts der Wahlmanipulation in Geiselhöring beginnen sollen. Jetzt wurde das Verfahren wegen Überlastung des Gerichts auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Grund: Richtermangel. In Bayern ist dieser Mangel längst kein Einzelfall mehr.

Überall in Bayern fehlen Richter

Die Amts- und Landgerichte klagen über zu wenige Richter. Etwa meldet der Landgerichtsbezirk Regensburg, der auch für die Wahlfälschung in Geiselhöring zuständig ist, einen Personalbedarf von 18 Richterstellen. Das bedeutet: Die aktuelle Zahl von 43,5 Richterplanstellen müsste um 41 Prozent, auf 61,5, aufgestockt werden, damit alle Verfahren zügig abgearbeitet werden könnten.

Zu wenige Richter in Bamberg und Ingolstadt

Auch in Bamberg fehlen neun Richter. In Ingolstadt sind es 14 Richterstellen, die unbesetzt bleiben. Nur die Landgerichtsbezirke Hof-Saale, Coburg und Deggendorf melden, dass sie mit den bestehenden Planstellen die Arbeit bewältigen können.

Personalbedarf seit langem bekannt

Die Ermittlung des Personalbedarfs an den Gerichten erfolgt über "Pebb§y", ausgesprochen "Pepsi". Das ist die Abkürzung für "Personalbedarfsberechnungssystem". Alle deutschen Justizbehörden nutzen Pebb§y seit dem Jahr 2005 regelmäßig.

Prekäre Lage an Gerichten jahrelang bekannt

Grundlage für die Berechnung ist die aktuelle Zahl und Dauer der Justizverfahren an den jeweiligen Gerichten. Diese melden ihren Personalbedarf an das zuständige Ministerium. Der bayerischen Staatsregierung müsste also die prekäre Lage seit Jahren bekannt gewesen sein.

Bayerischer Richterverein klagt über Sparzwang

Andrea Titz ist Direktorin des Amtsgerichts und Vorsitzende des Bayerischen Richtervereins. Sie vertritt die Interessen eines Großteils der bayrischen Richter und Staatsanwälte. Sie wirft der Staatsregierung vor, den Mangel lange ignoriert zu haben: "Als Anfang der 2000er Jahre der allgemeine große Sparzwang angesagt war, hat man auch bei der Justiz weiter versucht zu sparen, obwohl sie sowieso schon schlecht ausgestattet war. Auf diese Weise hat man die Justiz letztlich kaputtgespart."

Es seien zwar "einige neue Stellen geschaffen worden" seit die Staatskasse in den letzten Jahren besser gefüllt sei. Aber: "Es reicht immer noch nicht. 226 Richter fehlen auch heute noch!"