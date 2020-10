Bayerns Gastgewerbe berät in Augsburg über Corona-Folgen

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband veranstaltet in Augsburg den 4. Bayerischen Gastgebertag. Die Tagung im Kongress am Park in Augsburg soll laut Verband dazu dienen, den Verbandsmitgliedern Mut zu machen in Zeit der Pandemie.

Tipps gegen Corona-Einbußen

Der Verband möchte im Rahmen des Erlaubten ein Zeichen für die Branche und für den Zusammenhalt setzen. Die Veranstaltung bietet laut Dehoga eine Fachausstellung und will bei Fachvorträgen Trends und Entwicklungen vorstellen. Dabei soll es vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unter anderem um Hygienetipps für Gaststättenbetriebe und die Herausforderungen für den Vertrieb gehen.

Große Sorgen wegen Corona

Die Situation in der Branche ist wegen Corona nach wie vor angespannt. 57 Prozent der bayerischen Dehoga-Mitglieder machen sich einer Umfrage zufolge große Sorgen um ihre Existenz, so Landesgeschäftsführer Thomas Geppert. Auch deshalb wird Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) an dem Branchentreff in Augsburg teilnehmen.

Ausbleibende Dienstreisen schaden Hotels

Die Sorgen seien auch berechtigt, sagt Geppert - auch wenn bei dem ein oder anderen Betrieb der Juli und August relativ gut verlief, weil die Außensaison vielerorts mit Anbauten oder Heizpilzen verlängert werden konnte. "Doch die Zahlen steigen wieder und die Sorgen bleiben", so Geppert. Eine Belastung sei die Situation nach wie vor für Tagungshotels. "Dienstreisen und Tagungen finden kaum statt", so Geppert.