29.09.2019, 15:18 Uhr

Bayerns Fischerkönig kommt aus Marktoberdorf

Beim Königsfischen in Füssen ringen 74 regionale Fischerkönige um den bayernweiten Titel. Zum ersten Mal seit 40 Jahren findet der Wettbewerb am Forggensee statt. Fischerkönig wird am Ende sogar ein Allgäuer - mit einem hauchdünnen Vorsprung.