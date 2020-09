Bayerns First Lady wird Schirmherrin über berittene Polizei

In einer Reithalle im Nürnberger Stadtteil Buch hat Bayerns First Lady Karin Baumüller-Söder heute die Schirmherrschaft über die berittene Polizei in Bayern übernommen. Die Ehefrau von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist selbst turniererfahrene Springreiterin und sagte, sie freue sich sehr über ihre neue Aufgabe, nun die Patin der Reiterstaffeln der Bayerischen Polizei sein zu dürfen. "Die Teams aus Reiterinnen, Reitern und Pferden leisten einen großartigen Beitrag für unsere Sicherheit im gesamten Freistaat", so Baumüller-Söder.

Reiterstaffeln sind mehr als Sympathieträger

Ihr Vorgänger in diesem Amt war kein geringerer als der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Er betonte, die berittene Polizei sei viel mehr als nur Sympathieträger. Gerade bei bestimmten Großlagen wie zum Beispiel Fußballspielen oder großen Demonstrationen seien die Reiterstaffeln effektiver, weil sie Menschenströme besser leiten und gegebenenfalls auseinander bringen könnten.

Zudem könnten sie in Gebieten eingesetzt werden, die für Fahrzeuge schwer oder nicht zugänglich sind, zum Beispiel auch an Seeufern.

Berittene Polizei soll weiter aufgestockt werden

Laut Bayerischem Innenministerium sei die berittene Polizei in den vergangenen zwei Jahren bereits deutlich aufgestockt worden. Derzeit gebe es eine Reiterstaffel in München und je eine in Nürnberg für den Regierungsbezirk Mittelfranken und Rosenheim für den Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Insgesamt seien aktuell 59 Pferde im Einsatz, Tendenz steigend. Laut Koalitionsvertrag will die bayerische Landesregierung die berittenen Polizeieinheiten auf 100 Pferde aufstocken. Jährlich gibt der Freistaat etwa 1,8 Millionen Euro für den Betrieb und den weiteren Ausbau der Reiterstaffel aus.