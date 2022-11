Bayerns Finanzminister Füracker gegen Bargeld-Obergrenze

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will Geldwäsche in Deutschland erschweren. Sie fordert deshalb eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro. So soll verhindert oder zumindest erschwert werden, dass Geld aus illegalen Quellen in der Bundesrepublik gewaschen wird, etwa durch die Barzahlung von Luxusgegenständen, Autos oder Immobilien.

"Ein 30.000 Euro-Barkauf von Schmuck oder Uhren sollte bald der Vergangenheit angehören", sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Sie wolle so kriminelle Strukturen zerschlagen und ihnen kriminelle Einnahmen entziehen.

Füracker: "Bargeld-Obergrenze völlig unverhältnismäßig"

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) hält nichts von den Plänen. Bürgerinnen und Bürger sollten selbst entscheiden können, wie sie bezahlen möchten, so Füracker. Als Eingriff in die Freiheit lehnt er Beschränkungen der Bargeldnutzung strikt ab.

"Der Zwang zu digitalem Bezahlen führt nicht automatisch zu weniger Kriminalität – das zeigt sich auch an der Cyberkriminalität, die im Zweifel gänzlich ohne Bargeld auskommt", so Füracker wörtlich. Pauschal etwas zu verbieten sei wenig kreativ – für eine effektive Bekämpfung der Kriminalität seien zielgenaue Maßnahmen gefragt. "Eine generelle Begrenzung der Bargeldnutzung ist jedenfalls völlig unverhältnismäßig.“ Nach Ansicht von Füracker fehlten bisher fundierte Nachweise, dass dadurch organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Steuerhinterziehung signifikant reduziert oder beiseitigt werden können.

EU will Geldwäsche bekämpfen

Die EU plant seit Längerem, Bargeldzahlungen zu begrenzen, um so Geldwäsche trockenzulegen. Geschäfte ab 10.000 Euro müssten dann elektronisch abgewickelt werden. So hätten Behörden im Zweifelsfall Zugriff auf die Geldbewegungen, bei Bargeschäften ist das oft unmöglich. Befürworter argumentieren, Kriminelle hätten es dann schwerer, die illegale Herkunft von Geldern zu verschleiern, das gelte für Terrorismusfinanzierung ebenso wie für Schwarzarbeit. Denn anders als elektronische Einzahlungen oder Überweisungen hinterlassen Bargeldgeschäfte kaum Spuren.

In vielen EU-Staaten gibt es bereits eine Obergrenze - in Belgien beträgt sie 3.000 Euro, in der Slowakei liegt sie bei 5.000 Euro, in Italien und Frankreich sind es 1.000 Euro, in Griechenland sogar nur 500 Euro.