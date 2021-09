13.09.2021, 08:40 Uhr

Bayerns FDP-Chef Föst: "Offen für Koalitionen"

Bayerns FDP-Landeschef Daniel Föst will sich derzeit nicht auf ein bestimmtes Regierungsbündnis nach der Bundestagswahl festlegen. "Wir sind offen für Koalitionen in der Mitte der Gesellschaft", sagte er in der Bayern 2-radioWelt.