Bayerns erster Donau-Flutpolder besteht Härtetest

Aus dicken Rohren strömt Donauwasser vor das stählerne Poldertor. Es sammelt sich in einem extra aufgebauten Revisionsschacht. Vier Meter hoch steigt das Wasser und drückt gegen das Poldertor - wie bei einem Jahrhunderthochwasser. Ein Härtetest!

Das erste der insgesamt sechs Poldertore besteht den Test, die anderen fünf auch. Alle sechs Tore lassen sich auch problemlos nach oben wegheben und öffnen. Der Polder Riedensheim lässt sich ordnungsgemäß zusteuern.

Strauraum für acht Millionen Kubikmeter Wasser

Einen ganzen Tag lang haben Experten vom Wasserwirtschaftsamt das Einlaufbauwerk bei Riedensheim im Kreis Neuburg-Schrobenhausen unter die Lupe genommen. Nun ist der Polder im Katastrophenfall einsatzbereit.

Im Katastrophenfall kann das riesige Becken bei dem kleinen Örtchen Riedensheim bis zu acht Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen und so die Donaustädte flussabwärts entlasten. Für Neuburg senkt der Polder den Hochwasserpegel um gute 30 Zentimeter.

Blaupause für den weiteren Hochwasserschutz

Damit leistet der Polder Riedensheim einen wichtigen Beitrag für den Hochwasserschutz in Bayern, findet Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). Geplant wurden nach dem Jahrhunderthochwasser von 1999 ein Dutzend Donaupolder. Doch bislang ist nur der in Riedensheim fertiggestellt - unter anderem, weil die Freien Wähler drei Polder per Koalitionsvertrag aus der Planung genommen haben.

Nun ist Umweltminister Glauber, selbst Freier Wähler, für die Zukunft der Polder zuständig und differenziert:

"Bertoldsheim, Wörthhof und Eltheim sind in der vertieften Untersuchung. Auf die Ergebnisse warten wir. Und an den anderen Polder-Standorten befinden wir uns in den Planungsphasen. Ich habe diese Dreiteilung des Hochwasserschutzes angesprochen: Gewässer dritter Ordnung in der Fläche, HQ100 plus Klimazuschlag [HQ100 meint 100-jährliches Hochwasser, Anm. d. Red.] in ganz Bayern als Grundschutz. Und als drittes Standbein gehören die Flutpolder dazu. Daran halten wir fest." Thorsten Glauber, Bayerns Umweltminister

Diskussion über Polder in Manching

Der Weg zu weiteren Poldern ist steinig. Am Donnerstag informiert das Wasserwirtschaftsamt den Gemeinderat des Marktes Manching. Die Gemeinde kämpft gegen die PFC-Belastung durch den Militärflugplatz. Sorgen macht den Gemeinderäten auch der bei ihnen geplante Polder Großmehring. Sie machen sich Gedanken über den Stand ihres Grundwassers und auch um eine mögliche Ausbreitung der PFC-Verunreinigung durch den Polder. Ingenieur Thomas Zapf will auf diese Sorgen eingehen.

"Alle bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, dass der Polder Großmehring sicher sein wird. Auch mit Blick auf den Grundwasserstand und die PFC-Problematik. Doch es werden noch zahlreiche, weitere Untersuchungen folgen. Das wird noch ein weiter Weg!" Thomas Zapf, Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt

Riedensheim bleibt wohl über viele Jahre der einzige, einsatzbereite Donaupolder in Bayern. Bis der nächste Polder vor seinem Härtetest steht, fließt noch viel Wasser die Donau hinunter.