Bayerns erste WLAN-taugliche Straßenlaterne ist am Start

Finanzminister Albert Füracker (CSU) hat am Donnerstag in Parsberg (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz) Bayerns erste Straßenlaterne mit BayernWLAN-Hotspot vorgestellt. Ab sofort kann an der Laterne am Technologie Campus Parsberg-Lupburg im Umkreis von knapp 50 Metern kostenlos und sicher im Internet gesurft werden.

Keine Glasfaserkabel nötig - Betrieb über Mobilfunknetz

Das Aussehen der Laterne hat sich dadurch nicht verändert, lediglich zwei kleine, schwarze Antennen verraten, dass die LED-Straßenlaterne mehr kann, als nur zu leuchten. Um die Laterne Internetfähig zu machen, mussten keine extra Glasfaserleitungen gelegt werden, der Betrieb läuft über LTE, erklärt Albert Füracker im BR-Interview. In den vergangenen Monaten ist der Betrieb erprobt und am Donnerstag dann offiziell freigegeben worden.

Weitere Gemeinden zeigen Interesse an WLAN-Laternen

Das Projekt läuft in Verbindung mit dem Mobilfunk-Netzbetreiber Vodafone Deutschland und wird vom Freistaat gefördert. Jede Kommune, die eine Laterne mit WLAN-Funktion haben möchte, bekommt eine Förderung in Höhe von 10.000 Euro. Laut Albert Füracker haben schon etliche Gemeinden und Städte ihr Interesse bekundet. An über 30.000 Hotspots ist das Surfen im Internet per BayernWLAN bereits möglich.