Bayerns einziges Weihnachtspostamt offiziell eröffnet

Rennbahnen, Puppen, Spiele oder einfach Zeit mit den Liebsten. Auf den Briefen für das Christkind stehen nicht nur Wünsche von eins bis zehn. Das Weihnachtspostamt bekommt auch Briefe, in denen Kinder oder Erwachsene von ihren Sorgen erzählen. Mit der offiziellen Eröffnung werden jetzt die ersten Antwort-Briefe verschickt.

Einweihung ohne großes Publikum

Die Eröffnung des Weihnachtspostamtes fand in diesem Jahr schon das zweite Mal in Folge ohne große Feierlichkeiten statt. Wegen Corona durften nur geladene Gäste bei der Einweihung vor Ort sein. In den vorangegangenen Jahren durften auch Kinder kommen, um ihren Brief persönlich an das Christkind zu geben. Regionale Politiker, der Weihnachtsmann, der Nikolaus und ein Engelchen waren aber auch in diesem Jahr vor Ort, um den Ehrengast zu begrüßen.

Bischof Franz Jung als Ehrengast

Als besonderer Ehrengast wurde in diesem Jahr Bischof Dr. Franz Jung vom Bistum Würzburg eingeladen. Traditionell hat sich der Ehrengast bei der Eröffnung zunächst in das goldene Buch der Gemeinde Himmelstadt eingetragen. Anschließend durfte er den Stempel auf den ersten Antwortbrief setzen. "Ich finde es wichtig, dass das Weihnachtsgeheimnis in dem Weihnachtspostamt noch einmal eine schöne Ausprägung findet,“, so Bischof Jung, "dass hier Menschen sind, die eine Antwort geben, die sich die Zeit nehmen und sagen: Ich höre mir an, was die Kinder sagen.“

Corona auch dieses Jahr ein Thema

Die Themen in den Briefen dieses Jahr sind vielseitig: Von persönlichen Sorgen, zu Erzählungen, hin zu Zukunftswünschen. Aber auch Corona beschäftigt die Kinder in diesem Jahr, erzählt Rosemarie Schotte, die das Weihnachtspostamt seit 29 Jahren leitet. "Die Kinder sagen, Corona soll endlich vorbeigehen. Sie konnten ihre Freunde nicht treffen, und sie wollen doch lieber in die Schule statt Homeschooling zu haben.“

Christkind antwortet den Kindern

Ein vorformulierter Brief wird an jedes der Kinder, das an das Christkind geschrieben hat, geschickt. In diesem Jahr geht das Christkind sogar kurz auf die Pandemie ein: "Das Christkind lobt die Kinder, dass sie alles ertragen haben, dass sie viele Einschränkungen hatten in den letzten fast zwei Jahren“, so Schotte. Bei einigen Briefen schreiben die fleißigen Helferlein sogar noch ein paar persönliche Zeilen an den Absender.

Weihnachtspostamt in Bayern einzigartig

Die Filiale des Weihnachtspostamtes ist die Einzige bayernweit und ist eine Kooperation der Gemeinde Himmelstadt mit der Deutschen Post. Wer bis Weihnachten noch Post vom Christkind zurückbekommen will, sollte seinen Brief spätestens eine Woche vor Heiligabend verschicken.

Die Adresse des Weihnachtspostamtes lautet: An das Christkind, 97267 Himmelstadt.