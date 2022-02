Bayerns Ehrenamtliche auf Ukraine-Flüchtlinge vorbereitet?

"Can I offer you a cup of tea?", fragt Gabriele Bechtel eine junge Mutter mit Kind, die vor zwei Wochen aus dem Kongo nach Deutschland gekommen ist. Schnell wechselt Bechtel in Französische, als sie merkt, dass die Frau kein Englisch spricht. Ein kleiner Leuchtturm soll der "Lighthouse"-Kiosk sein, neben der Erstaufnahmeeinrichtung im Münchner Stadtteil Freimann, wo Gabriele Bechtel heute Tee ausschenkt. Einmal die Woche hat die sprachgewandte ehemalige Tourismusmanagerin hier jetzt nach langer Corona-Pause wieder Dienst. "Fragen beantworten, einfach nur da sein und reden", gehört zu den Hauptaufgaben. Bechtel begleitet als Ehrenamtliche auch Menschen zu Behörden oder Arztterminen. Tags zuvor war sie mit einer Frau aus Nigeria beim Gynäkologen wegen einer ungewollten Schwangerschaft, wohl Folge einer Vergewaltigung. "Die war am Boden, aber sie war unglaublich dankbar, dass man ihr geholfen hat!"

Corona-Pandemie: Rückzug von ehrenamtlichen Senioren

Wie für viele andere Ehrenamtliche - gerade Senioren mit gesundheitlichen Risiken - war für Gabriele Bechtel die Corona-Pandemie anfangs eine harte Zäsur. "Man hat sich natürlich erst einmal auf sich konzentriert, ich habe mich auch im privaten Bereich zurückgezogen, um mich selber zu schützen, aber auch um die Geflüchteten zu schützen", erzählt die 65-Jährige. Erst seit ihrer ersten Impfung ist sie wieder aktiv.

Integration: Ohne Ehrenamt geht es nicht

Ehrenamtliches Engagement ist immer noch eine der wichtigsten Säulen in der Integrationsarbeit in Bayern. Das erlebt Sarah Weiss von der Diakonie in München täglich. Eine hauptamtliche Mitarbeiterin betreut im Schnitt 100 Geflüchtete. Vieles, was über Beratung und Aufklärung über staatliche Hilfsangebote hinausgeht, übernehmen in Bayern dann Ehrenamtliche: Terminbegleitungen, Sprachunterricht oder Freizeitbetreuung. Ohne sie geht es nicht.

Caritas: Keine offiziellen Zahlen, aber deutlicher Rückgang spürbar

Konkrete Zahlen, die die Größenordnung des Rückgangs im ehrenamtlichen Engagement in der Arbeit mit Geflüchteten belegen könnten, gibt es nicht. "Aber wir hören schon, dass sich das Engagement sehr stark reduziert hat", sagt Stefan Wagner, Migrationsreferent bei der Caritas. "Mit Corona ist natürlich alles zum Stillstand gekommen, die Unterkünfte wurden geschlossen, die Ehrenamtlichen durften genauso wie unsere Beraterinnen und Berater da lange nicht hinein", erklärt Wagner. Aktuell beobachte man regional sehr unterschiedliche Entwicklungen. Gut organisierte Helferkreise hätten oft auch während der Pandemie versucht, im Rahmen eingeschränkter Möglichkeiten weiterzumachen und so überdauert.

Gut strukturierte Helferkreise überstehen Pandemie

Mit ihrem persönlichen schwäbischen Motto "Schaffe statt schwätze!" steht Myriam Erhardt aus Türkheim für einen solchen Helferkreis. Als junge Krankenschwester arbeitete sie bei der Bundeswehr, flog von Granatsplittern verletzte Kinder aus dem eingekesselten Sarajevo aus. Das Wissen aus ihrer Bundeswehr-Zeit, wie wichtig Struktur und Tatkraft für ein Hilfsprojekt sind, war ideale Voraussetzung, um seit Ende 2014 mit vielen freiwilligen Helfern rund 120 Menschen in der unterallgäuer Gemeinde zu integrieren

Best-Practice-Beispiel: Türkheim im Unterallgäu

Aber auch in Türkheim hatte das ehrenamtliche Engagement während der Pandemie nachgelassen, nur der harte Kern war kontinuierlich dabeigeblieben. Zum Beispiel Monika Schlemmer. Die 77-Jährige gab von Anfang an als pensionierte Lehrerin Sprachunterricht. Einen ihrer Schüler begleitet sie als Familienpatin bis heute. Der Afghane war 2015 alleine nach Deutschland geflohen, später zogen seine Frau und zwei Kinder nach.

Enge Patenschaften relativ krisensicher

Inzwischen ist die Familie zu sechst, der Vater arbeitet als Staplerfahrer im Schichtdienst bei einem großen Unternehmen in der Region. Die Pandemie sei gerade für die Kinder eine schwierige Zeit gewesen. "Sie sprechen Deutsch ja ausschließlich in der Schule", sagt die ehemalige Englisch- und Religionslehrerin: "Eine Stunde Digitalunterricht am Tag, das war einfach viel zu wenig."

Studie: Ehrenamt verbessert Integrationserfolge deutlich

Wie sehr ehrenamtliche Unterstützung und der Integrationserfolg zusammenhängen, haben Forschende des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 2021 untersucht. Dort, wo sich aktive Ehrenamtsgruppen einsetzen, kommen Geflüchtete häufiger in Kontakt mit Deutschen, haben bessere Sprachkenntnisse und eine höhere Lebenszufriedenheit.

Wieder mehr Zulauf bei Freiwilligenagentur Landshut

"Wir sehen, dass viele Ältere noch in einer Blase der Lethargie verharren, die sind noch zu ängstlich, um sich wieder herauszubewegen", erzählt Elisabeth-Maria Bauer, Geschäftsführerin der Freiwilligenagentur "fala" in Landshut. 250 Menschen sind dort über die aus öffentlichen Geldern und Spenden finanzierte Agentur in der Integrationshilfe aktiv, von Sprachtandems für Erwachsene über Lesepatenschaften in Kindertagesstätten bis zur offenen Fahrradwerkstatt.

Auch Jüngere werden ehrenamtlich aktiv

Bauer hat auch Positives zu berichten: 2021 sind wieder mehr neue Freiwillige dazugekommen als noch im Jahr zuvor. "Von den Neuen ist jeder bzw. jede fünfte unter 29 Jahre alt", erzählt Bauer nicht ohne Stolz. So hatten sich etwa Studierende gemeldet, die wegen eines rein online stattfindenden Studiums persönliche Kontakte vermissten und raus aus der Isolation wollten.

Digitalisierung auch im Ehrenamt immer wichtiger

Drei grundlegende Punkte nimmt Bauer aus zwei Jahren Pandemie mit in die Zukunft: "Die wichtigste Erkenntnis war, wie wichtig die Digitalisierung auch im Bereich des Ehrenamts geworden ist". Lesepatenschaft finden inzwischen weiter teils auch digital statt. Zum Zweiten seien die Bedürfnisse des Ehrenamts bei den Corona-Maßnahmen von Anfang hinten runtergefallen, das müsse sich in Zukunft ändern, findet Bauer. Und die dritte Erkenntnis, die sie mit vielen anderen Ehrenamtlichen teilt: "Die krisensicherste Form des Engagements rund um Integration sind enge Patenschaften."

Mögliche neue Herausforderung: Ukraine-Flüchtlinge

Durch Corona und geschlossene Grenzen waren weniger Menschen in Deutschland angekommen, der Bedarf für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe vielleicht etwas geringer. Durch den Angriff auf die Ukraine könnte sich das schnell ändern. Davon geht man etwa bei der Diakonie in München aus. Und auch Gabriele Bechtel wird wohl im Münchner "Lighthouse" neben Menschen aus Sierra Leone oder dem Jemen bald auch Menschen aus der Ukraine unterstützen. Für sie "eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns als Menschen gegenseitig helfen!"