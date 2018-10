Bayerns dienstälteste Bürgermeisterin kommt aus Unterfranken

Die 67-Jährige ist Bürgermeisterin der unterfränkischen Gemeinde Geiselbach (Landkreis Aschaffenburg) ist seit 34 Jahren im Amt. Damit ist die Fränkin die dienstälteste Bürgermeisterin in Bayern.

Statt Ehemann trat Marianne Krohnen an

Dass Krohnen seit 1984 ununterbrochen im Rathaussessel sitzt und in der 2.000-Einwohner-Gemeinde den Ton angibt, verdankt sie im Grunde ihrem Mann. Der hatte 1984 eigentlich Bürgermeister werden sollen. Weil er aber bereits Kämmerer der damaligen Verwaltungsgemeinschaft Schöllkrippen, zu der Geiselbach gehörte, war, durfte er nicht zugleich Bürgermeister werden. Also trat sie stattdessen an.

Mit drei Kindern ins Bürgermeisteramt

So richtig zugetraut haben es 1984 die Männer Krohnen nicht, dass sie als dreifache Mutter auf dem Chefsessel bestehen kann. "Die Leute haben gedacht: Wie will sie mit drei Kindern noch so einen Job machen?“, so Krohnen. Zwischen vier und 13 Jahre alt war der Nachwuchs damals.

Dass es, auch mit Hilfe der Großeltern, durchaus gelingen kann, Karriere und Kinder unter einen Hut zu bringen, hat Krohnen mittlerweile erfolgreich bewiesen. Fünf Mal wurde die CSU-Politikerin bereits wiedergewählt. Zum Teil mit bis zu 90 Prozent der Stimmen. Dem Geschäftsführer der Gemeinde zufolge könnte Krohnen sogar dienstälteste Bürgermeisterin in Deutschland sein. Offizielle Statistiken dazu gibt es nicht.

"Ehrenamt Bürgermeister" muss attraktiv bleiben

Dafür müsse die meist als Ehrenamt ausgeübte Bürgermeistertätigkeit aber attraktiv bleiben und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleistet sein, so Miriam Marnich, Referatsleiterin für Recht und Verfassung beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Positiv äußert sich auch die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Simone Strohmayr: "In Zeiten, in denen sich Frauen wieder aus der Politik zurückziehen oder zurückgedrängt werden, ist Frau Krohnen beispielgebend und zeigt die Hartnäckigkeit und den hohen Kampfgeist, den sie in diesem Amt sicher manchmal haben musste.“

Nur wenige Frauen sitzen auf dem Bürgermeisterstuhl

Deutschlandweit wird durchschnittlich nur jedes knapp zehnte Rathaus von Bürgermeisterinnen regiert. In Orten mit weniger als 10.000 Einwohnern sind es sogar nur 7,7 Prozent. Das hatte 2014 eine Studie im Auftrag der Bundesregierung ergeben. In Bayern sitzen dem Landesamt für Statistik zufolge in den 2.029 Rathausstühlen 184 Frauen. Im bayerischen Landtag sank nach der Wahl der Frauenanteil von mehr als 31 auf 26 Prozent.

Hartnäckigkeit zeichnet Krohnen aus

Krohnen hat seit Beginn ihrer Amtszeit zahlreiche Themen beackert und gemeistert. Gemeindegebietsreform, Wiedervereinigung, Flüchtlingskrise, Dorfsterben - Krohnen hatte in ihrem Dorf im Vorspessart durchaus Herausforderungen zu bewältigen. Es gibt zwei Kindergärten, eine Krippe, eine Grundschule mit kleinem Hallenbad, einen Allgemeinmediziner, eine Zahnärztin, eine Bäckerei und eine Seniorenbegegnungsstätte. Schnelles Internet soll es im Dorf bis 2019 geben.

Und sie macht weiter

Klare Ansagen will Krohnen auch künftig in ihrem Geiselbach machen. 2020 ist wieder Wahl. "Wenn ich gesund bleibe, noch kreative Ideen habe und ich Unterstützung in der Bevölkerung spüre, dann trete ich noch einmal an." Sie halte es mit Kurt Tucholsky. "Der hat gesagt: "Es gibt keinen Erfolg ohne Frauen!"