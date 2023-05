Tausche Teich gegen Eierschecke: Bayerns Deal mit Sachsen

Am Rande der gemeinsamen Kabinettssitzung von Bayern und Sachsen in Wunsiedel hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Eierschecke überreicht bekommen, eine sächsische Kuchenspezialität. Eine Begebenheit, die normalerweise kaum eine Erwähnung wert wäre – wäre sie nicht der Abschluss einer kuriosen Begebenheit um einen Dorfteich mitten in Sachsen, der bis vor Kurzem dem Freistaat Bayern gehörte.

Sächsischer Dorfteich fiel durch Erbe an den Freistaat Bayern

Das kam so: Der so genannte Schulteich im kleinen Oppach in der Oberlausitz gehörte ursprünglich einer ortsansässigen Weberei, die in der DDR zu "Volkseigentum" umgewandelt, also enteignet, wurde. Nach der Wende wurde diese dann an die ursprüngliche Besitzerfamilie zurückgegeben, die inzwischen in Bayern lebte. Als der letzte Inhaber 2008 verstarb und kein Erbe den Teich wollte, fiel er an den Freistaat Bayern.

Die Gemeinde Oppach hätte ihren Schulteich in der Folge zwar gerne zurückgehabt, fürchtete allerdings die Sanierungskosten: Das Gewässer mitten im Ort bedarf zum einen ganz allgemein der Instandsetzung, zum anderen ist der darin befindliche Schlamm einem Gutachten zufolge mit chemischen Industrie-Altlasten aus der DDR-Zeit kontaminiert. Nach dem Ausbaggern ist dieser Schlamm also teurer Sondermüll.

Kaufpreis für den Teich: Ein Euro – und eine Eierschecke

Schließlich konnte die Gemeinde in der Oberlausitz dann aber doch mit Bayern den Rückkauf des Teiches aushandeln – für einen symbolischen Euro. Zusätzlich gehen 150.000 Euro aus dem südlichen in den nördlichen Freistaat: der bayerische Beitrag zur Behebung des Instandhaltungsstaus am Schulteich – immerhin wäre der Freistaat während seiner Zeit als Eigentümer dafür verantwortlich gewesen.

Als zusätzliche Bezahlung versprach Oppachs Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos) Markus Söder noch eine örtliche Kuchenspezialität, eine Eierschecke. Eine Staatskanzlei-Mitarbeiterin Söders stammt aus der 3.000-Einwohner-Gemeinde in der Lausitz und hatte Bayerns Ministerpräsident bereits von der Köstlichkeit vorgeschwärmt.

Teich in Oppach soll Erholungsareal werden

Nach diversen Verschiebungen durch die Corona-Pandemie war es am Rande der gemeinsamen Kabinettssitzung der Freistaaten Bayern und Sachsen nun so weit: Die Eierschecke aus der Oberlausitz wurde durch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) feierlich an den bayerischen Ministerpräsidenten überreicht. Und mit diesem Tausch "Teich gegen Eierschecke" ist die Episode nun abgeschlossen. Die Gemeinde Oppach will ihren Schulteich, sobald er entschlammt wurde, nun in ein Erholungsareal mit Sitzmöglichkeiten und Blühflächen umwandeln.