vor 24 Minuten

Bayerns Corona-Zahlen steigen - allen voran in Hof

Nirgends in Deutschland ist der Inzidenzwert so hoch wie in Hof. Insgesamt haben nur noch elf Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. In München ist indes unklar, welche Regeln ab Mittwoch gelten.