Strenger oder lockerer? Bayerns Corona-Regeln im Bundesvergleich

In regelmäßigen Abständen beraten Bund und Länder über bundesweit einheitliche Regeln im Kampf gegen Corona. Allen Beschlüssen zum Trotz unterscheiden sich die Bestimmungen in den Bundesländern noch immer zum Teil deutlich. Wie andere Länder weicht auch Bayern in einigen Punkten von den Bund-Länder-Papieren ab - mal sind die Regeln strenger, mal lockerer.

Kontaktbeschränkungen: genauso

Bei den Kontaktbeschränkungen hält sich Bayern an den Bund-Länder-Beschluss: Demnach dürfen sich maximal zehn vollständig Geimpfte und Genesene treffen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, dürfen Angehörige eines Haushalts maximal mit zwei Personen aus einem weiteren Hausstand zusammenkommen.

Bundesweit einheitlich geregelt ist dies aber nicht: In Sachsen-Anhalt zum Beispiel gibt es für Geimpfte und Genesene lediglich eine "Kontaktempfehlung": Die Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, "die Kontakte zu anderen Personen möglichst gering zu halten". Hessen unterscheidet zwischen öffentlichem Raum, wo die Zehn-Personen-Regel gilt, und privatem Raum, wo die Beschränkung "empfohlen" wird. Sachsen dagegen hat für Treffen, an denen ein Ungeimpfter teilnimmt, eine eigene Regel: "1 Hausstand + 1 Person", Kinder unter 16 ausgenommen.

Maskenpflicht: strenger

Zwar wird laut Bund-Länder-Beschluss vom 7. Januar "dringend empfohlen", in den meisten Bundesländern reicht aber auch das Tragen medizinischer Masken (OP-Masken). Im Freistaat gilt dagegen eine weitgehende FFP2-Maskenpflicht.

Gastronomie: teils, teils

Über die Bund-Länder-Beschlüsse hinaus gilt in Bayern seit Wochen eine Sperrstunde ab 22 Uhr - in diesem Punkt ist Bayern strenger. Allerdings gibt es auch in einem Teil der übrigen Bundesländer Sperrstunden (mit unterschiedlichem Beginn), zum Teil sogar Hotspot-Regelungen, die Betriebsschließungen vorsehen. Bayern hat den regionalen Hotspot-Lockdown vorübergehend ausgesetzt.

Lockerer ist Bayern beim Zugang zur Gastronomie: Vom Bund-Länder-Beschuss, in Restaurants und Cafés 2G plus einzuführen, hat sich Bayern von Anfang an distanziert. Die Staatsregierung will weiter bei 2G bleiben.

Clubs und Discos: genauso

In Bayern sind Clubs und Discos schon seit der zweiten November-Hälfte geschlossen - spätestens seit 28. Dezember sollte das bundesweit der Fall sein. Schleswig-Holstein scherte aber zunächst aus, angesichts stark steigender Inzidenzen zog das nördlichste Bundesland dann Mitte Januar nach.

Bars und Kneipen: strenger

Bei Bars und Kneipen konnten sich Bund und Länder auf keinen klaren Beschluss einigen. Es gibt lediglich die Absichtserklärung, auf diese Betriebe ein "besonderes Augenmerk" zu legen - wegen des hohen Ansteckungsrisikos. Im Gegensatz zu einigen anderen Ländern ist in Bayern ist die Regelung klar: "Der Betrieb von erlaubnisbedürftigen reinen Schankwirtschaften (...) ist untersagt."

Geschäfte: lockerer

Die Bund-Länder-Einigung, im Einzelhandel 2G einzuführen (Zugang nur für Geimpfte und Genesene), setzte Bayern zwar zunächst um. Vergangene Woche kippte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die entsprechende Passage in der Corona-Verordnung des Freistaats, weil sie nach Meinung der Richter zu unpräzise war. Eine neue Variante soll es laut Staatsregierung nicht geben - somit sollen dauerhaft auch Ungeimpfte Zugang zu allen Geschäften haben.

Sportstadien und -hallen: genauso

Bayerische Profivereine müssen ihre Heimspiele schon seit Anfang Dezember vor leeren Rängen austragen. Vor Weihnachten einigten sich Bund und Länder darauf, dass überregionale Großveranstaltungen spätestens ab 28. Dezember 2021 ohne Zuschauer stattfinden sollen. Allerdings gehen die Bundesländer unterschiedlich vor: In manchen sind gar keine Fans in Fußball-Stadien zugelassen, in anderen wenige Hundert, in Hamburg bis 2.000, in Berlin bis zu 3.000, in Sachsen-Anhalt bis zu 15.000. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kündigte aber bereits eine Lockerung für Bayern an.

Kultur: strenger

Für Kultur- und Freizeitangebote verständigten sich Ministerpräsidenten und Bundeskanzler darauf, den Zugang Geimpften und Genesenen vorzubehalten (2G). Ergänzend könne auch ein Test - also 2G plus - vorgeschrieben werden. Ausnahmen für Kinder und Jugendliche bis 18 seien möglich. In Bayern gilt für Angebote in Innenräumen - von Kinos über Theater und Freizeitparks bis hin zu Museen - grundsätzlich 2G plus - schon ab 14 Jahren.

Mit einer maximalen Auslastung von 25 Prozent hat der Freistaat vergleichsweise strikte Regeln. Noch strikter ist zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern: In Regionen, in denen die landeseigene Corona-Ampel auf Rot steht, sind Kinos, Theater, Museen und Co. komplett geschlossen.

In Bayern könnte es laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Lockerungen für die Kulturbranche geben: Die maximal erlaubte Auslastung könnte auf 50 Prozent erhöht werden, 2G plus soll bleiben.

Schulen: genauso

Umfangreiche Beschlüsse zu Schulen gibt es von Bund und Ländern nicht. Das Beschlusspapier von der Ministerpräsidentenkonferenz vom 2. Dezember enthält zumindest folgenden Punkt: "In den Schulen gilt eine Maskenpflicht für alle Klassenstufen." In Bayerns Schulen müssen Kinder und Jugendliche schon seit Schuljahresbeginn auch im Unterricht wieder eine Schutzmaske tragen.

Anders als manche andere Bundesländer hat der Freistaat die Präsenzpflicht nicht ausgesetzt - jeder Schüler muss also in die Schule gehen und sich dreimal pro Woche testen (lassen).

Hochschulen: keine einheitliche Regelung

Zu Hochschulen steht in den Bund-Länder-Beschlüssen der vergangenen Wochen nichts. Auch hier unterscheiden sich die Vorgaben der einzelnen Bundesländer: In Bayern dürfen nur geimpfte und genesene Studierende in die Vorlesung oder das Seminar (2G), in einem Teil der anderen Länder geht es auch mit negativem Corona-Test (3G), zum Beispiel in Hessen und Sachsen.

Tests in Kitas: keine einheitliche Regelung

Montags, mittwochs und freitags sollen Kita-Kinder in Bayern seit dem Ende der Weihnachtsferien getestet werden. Bei der Testung gibt es verschiedene Möglichkeiten: PCR-Pooltest in der Kita, Selbsttest zu Hause oder in einem Testzentrum. Auch andere Bundesländer, darunter Baden-Württemberg und Bremen, planen oder haben eine Testpflicht beschlossen.

Bundesweit gibt es bisher keine Regelung, Familienministerin Anne Spiegel forderte aber via Zeitungsinterview vor der MPK, dass "Kinder in Grundschule und Kita prioritär Zugang zu PCR-Tests bekommen".

Friseure und körpernahe Dienstleistungen: keine einheitliche Regelung

Auch für diese Branchen gilt: Der Bundeskanzler und die Länderchefinnen und -chefs haben sich nicht auf eine einheitliche Regel verständigt. Grundsätzlich setzen die Bundesländer für Dienstleistungen überwiegend auf 2G, bei den Friseuren gibt es allerdings Unterschiede: In Bayern haben seit Ende November auch zu Friseursalons nur Geimpfte und Genesene Zugang, in anderen Ländern (zum Beispiel Sachsen) dürfen auch negativ Getestete zum Haare-Schneiden.