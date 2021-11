Bayerns Corona-Lage verschärft sich: Inzidenz hoch, Ampel grün

Bayernweit lagen 455 Covid-Patienten auf den Intensivstationen, fast 200 mehr als vor zwei Wochen. Auf "rot" würde die Ampel von der Staatsregierung geschaltet, wenn die landesweite Zahl der Covid-Intensivpatienten auf 600 steigt. Ganz oder nahezu voll belegt sind die Intensivstationen im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen ebenso wie in weiten Teilen Oberbayerns. Auch im östlichen Niederbayern hat sich die Lage verschärft.

Besonders schwer betroffene Regionen in Südbayern (Landkreise Mühldorf am Inn, Altötting, Traunstein, Berchtesgadener Land, Miesbach sowie Stadt und Landkreis Rosenheim) hatten deswegen bereits in der vergangenen Woche die Regeln etwa bei der Maskenpflicht und für den Besuch öffentlicher Veranstaltungen verschärft. Ein Krankenhaus in Agatharied im Landkreis Miesbach hat zusätzlich ab Dienstag erneut ein Besuchsverbot eingeführt. Grund sind die sprunghaft angestiegenen Corona-Inzidenzen in der Region.

Bayern: Maskenpflicht im Unterricht kommt wohl wieder

Am Mittwoch will das bayerische Kabinett beraten, inwieweit es künftig eine regionalisierte Krankenhausampel geben soll, um die Lage in besonders betroffenen Regionen besser abzubilden. Das dürfte nicht die einzige Maßnahme bleiben. "Wir werden für Corona-Hotspots, in denen sich die Lage in den Krankenhäusern zuspitzt, am Mittwoch im Kabinett weitere Maßnahmen diskutieren", sagte Holetschek am Montag.

"Wir werden auch über eine bayernweite Maskenpflicht im Unterricht sprechen", ergänzte der Gesundheitsminister. Bayerns Lehrerverbände stehen hinter der geplanten Verschärfung. Im Freistaat steigen die Infektionszahlen besonders bei den Schulkindern, die zwei- bis dreimal pro Schulwoche getestet werden. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer hingegen lehnt eine Maskenpflicht für Schüler während des Unterrichts ab. "Ich glaube, dass das eines der Elemente ist, mit dem man am wenigsten erreicht," sagte Reinhardt.

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek warb erneut für Auffrischungsimpfungen - auch über die "verwundbaren Gruppen" hinaus. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Empfehlung für eine Booster-Impfung für alle prüft.

Um bei den Booster-Impfungen schneller voranzukommen, sollen die Bundesländer wieder Impfzentren öffnen, forderte Gesundheitsminister Spahn am Montag. Der Präsident des Bayerischen Landkreistags und Landrat von Deggendorf, Christian Bernreiter (CSU), zeigte sich verwundert über den Vorstoß.

Corona-Lage: Neues Bund-Länder-Treffen?

Wird es demnächst wieder ein Bund-Länder-Treffen geben? Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich angesichts der auch bundesweit gestiegenen Corona-Zahlen für ein solches Treffen aus, um vor dem bevorstehenden Regierungswechsel die Corona-Politik von Bund und Ländern abzustimmen.

Neben dem Thema Drittimpfungen möchte er sich mit den anderen Länderchefs auch über verstärkte Kontrollen und Maßnahmen gegen das Fälschen von Impfausweisen unterhalten. Im Freistaat sind immer mehr gefälschte Impfnachweise im Umlauf. In Bayreuth muss sich wegen eines solchen Falles ein Arzt vor dem Amtsgericht verantworten.