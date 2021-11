Bayerns Corona-Hotspots: Leben im Lockdown

Mühldorf am Inn: Ärger über Ungeimpfte, Verständnis für Lockdown

Viele Mühldorfer fügen sich ohne großes Murren in den Lockdown für alle. Es sei jetzt nicht die Zeit der Schuldzuweisungen, sondern des Handelns – das ist überall zu hören. Ein Mann sagt: "Die Maßnahmen ärgern mich weniger. Wir haben zu viele Impfgegner, die auch noch im Internet Stimmung machen. Die haben uns überhaupt erst in die Lage gebracht." "Gut, dass es jetzt schärfere Regeln gibt. Vielleicht lassen sich dadurch jetzt mehr impfen," sagt ein anderer.

"Die Einen liegen im Krankenhaus und die Anderen machen Party." Schon allein deswegen müsse eine allgemeine Corona-Impfpflicht her, empört sich eine Mühldorferin. "Ich hatte erst auf die Vernunft der Leute gehofft“, sagt ein anderer Passant. Doch jetzt müssten die harten Lockdown-Maßnahmen sein. Das begrüße er auch als gerade dreifach Geimpfter.

Holger Nagl, Mühldorfer Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands, beklagt, dass seine Branche nun wieder am härtesten betroffen sei: "Dabei sind wir die Hygiene-Profis. Laut RKI tragen wir nur zu 0,5 Prozent zum Infektionsgeschehen bei." Ob er da auch Clubs und Diskotheken einschließt, die zuletzt trotz 3G und 2G-Regeln höhere Infektionszahlen aufwiesen, ist unklar.

Zwar würden maximal 90 Prozent der Kosten vom Staat übernommen, beim Unternehmerlohn und bei privaten Versicherungsbeiträgen gebe es aber bisher nichts, so Nagl: "Da brauchen wir dringend Antworten aus der Politik." Bereits ein Fünftel des Hotel- und Gaststätten-Personals sei inzwischen abgesprungen.

Landkreis Rottal-Inn fügt sich in Schicksal

Die Menschen im Landkreis Rottal-Inn seien gut auf den Lockdown vorbereitet gewesen und würden sich wohl in ihr Schicksal fügen, teilte Landratsamtssprecher Mathias Kempf mit. Die Polizei habe kontrolliert, aber keine Verstöße festgestellt. Das bestätigte auch die Polizeiinspektion Pfarrkirchen. Am Mittwoch hätten dort zwei Personen OP-Mundschutz statt FFP2-Masken getragen, am Donnerstag hätte es keine Verstöße gegeben und die Leute seien kooperativ gewesen. Auf den Straßen bemerkten die Polizisten in Pfarrkirchen tagsüber keinen Unterschied zu vor dem Lockdown, nachts sei ohne Bars und Clubs deutlich weniger los.

Von Unklarheiten über die genauen Regeln berichteten Ladenbesitzer im Landkreis: "Die Regierung hat im Vorfeld nicht gut kommuniziert, dass der Handel offen bleibt. In den Köpfen vieler Kunden ist verankert, dass die Geschäfte im Lockdown schließen. Diese Grauzone macht uns jetzt das Leben schwer", sagt etwa Gisela Mooser, Inhaberin des Modehauses Hartwimmer und zweite Vorsitzende des Werbeinteressenrings WIR Eggenfelden. Sie gehe mit ihrem Geschäft jetzt massiv in die Weihnachtswerbung und hoffe, dadurch Verluste aufzufangen.

Beinahe ganz geschlossen hat dagegen der Gasthof Wimmer Weissbräu in Simbach am Inn. Das familiengeführte Hotel und Restaurant darf nur noch Geschäftsreisende beherbergen und Essen to go verkaufen. Es tröpfle so dahin, meint die 79-jährige Inge Wimmer, Mutter des Inhabers. Am Donnerstag, dem ersten Hotspot-Lockdown-Tag, hätten sie nichts verkauft, aber dafür schon Bestellungen für den Straßenverkauf am Wochenende entgegengenommen: "Wir müssen es nehmen, wie die Politik es ansagt", meint Wimmer. Im November seien zum Glück eh nicht so viele Ferienreisende unterwegs. Sie rechnet allerdings auch nicht mit einem Weihnachtsgeschäft, nachdem die Inzidenz so hoch sei. Die eigene Arbeitszeit rechne sich derzeit jedenfalls nicht.

Landrat in Dingolfing-Landau wünscht bayernweiten Lockdown

Der Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau bedauert es sehr, dass den Landkreis erneut härtere Regelungen treffen. In einer Mitteilung schreibt Werner Bumeder (CSU), er erachte die Maßnahmen als absolut notwendig. Allerdings empfinde er es nicht als richtig, regionale statt bayernweite Maßnahmen zu verhängen. Die Kliniksituation und die Inzidenzen seien überall sehr angespannt und hoch.

"Meiner Einschätzung nach wäre es leichter zu vermitteln gewesen, bayernweite Regelungen zu treffen, als so den Lockdown-Tourismus in umliegende Landkreise zu befeuern." Werner Bumeder, Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau

Dennoch appelliert der Landrat an die Bevölkerung, die neuen Regeln einzuhalten und das Impfangebot des Landkreises zu nutzen, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

Lockdown in drei weiteren Kreisen ab Freitag

Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei drei weiteren Regionen in Bayern bei über 1.000. Somit gehen ab morgen zusätzlich zu Berchtesgadener-Land, Traunstein, Rosenheim Stadt, Rosenheim Land, Mühldorf am Inn, Rottal-Inn, Dingolfing-Landau, Freyung-Grafenau auch die Landkreise Ostallgäu, Regen und Passau in den regionalen Hotspot-Lockdown.