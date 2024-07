Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Bayerns Bundeswehrgesetz: Gegner drohen mit Verfassungsklage

Per Gesetz will die bayerische Staatsregierung die Hochschulen im Freistaat in die Pflicht nehmen – und eine engeren Kooperation mit der Bundeswehr anordnen. In einer Woche soll der Landtag entscheiden. Doch der Widerstand wird lauter.