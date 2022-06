Bayerns Brauereien verkaufen das meiste Bier

Nirgends sonst in Deutschland wird so viel Bier verkauft: Bayerns Brauereien sind zum achten Mal Spitzenreiter. 23,3 Millionen Hektoliter setzten sie 2021 ab, so das Statistische Landesamt. Knapp ein Viertel des bayerischen Bieres floss ins Ausland.