Bayerns Bischöfe halten weiter an Kirchenasyl fest

Die bayerischen Bischöfe haben sich erneut hinter die Tradition des Kirchenasyls gestellt. Damit werde "Menschen in extremen Notsituationen geholfen", erklärten sie nach ihrer Herbstvollversammlung am Donnerstag in München. Menschen, die Kirchenasyl gewährten, täten dies "nach reiflicher Überlegung und Beratung und aus innerster Gewissensfreiheit heraus".

In der Abschlusserklärung zum Treffen der Freisinger Bischofskonferenz wird auf drei offene Gerichtsverfahren in Bayern verwiesen. Alle betreffen Ordensleute, zwei Verfahren befinden sich in der zweiten Instanz.

Seit 2016 vermehrt Ermittlungsverfahren gegen Kirchenasylgeber

Der Mitteilung zufolge wird seit 2016 in Bayern vermehrt gegen Personen, die Kirchenasyl gewähren, darunter auch Pfarrer und Gemeindereferentinnen, wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt ermittelt. Bei den drei genannten Gerichtsverfahren hätten sich die Beteiligten "stets an das mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vereinbarte Verfahren gehalten", so die Bischöfe. Zudem hätten sämtliche Kirchenasyle "explizite Härtefälle" betroffen, etwa allein reisende Frauen mit und ohne Kinder, Kranke sowie Opfer von Menschenhandel.

Neue Eskalationsstufe in Bayern?

Flüchtlings-Experten sehen hier eine neue "Eskalationsstufe" und regionale Unterschiede im deutschlandweiten Vergleich. "Es fällt halt auf, dass derzeit nur in Bayern Kirchenasylfälle vor Gericht verhandelt werden. In den anderen 15 Bundesländern gibt’s meines Wissens keine Fälle", sagte etwa der Rechtsanwalt Franz Bethäuser dem bayerischen Rundfunk.