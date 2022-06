Bayerns Bevölkerung wächst weiter – vor allem dank Zuzug

Während sich die Einwohnerzahl Bayerns im Coronajahr 2020 nur um etwa 15.400 Personen erhöhte, war der Zuwachs im Jahr 2021 mehr als doppelt so hoch. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesamts für Statistik in Fürth hervor. Das Plus kommt vor allem durch Menschen, die in den Freistaat gezogen sind.

Noch nicht auf dem Niveau wie vor Corona

Wie das Amt weiter mitteilt, lebten Ende 2021 rund 13 Millionen Menschen in Bayern. Das waren gut 36.800 mehr als im Vorjahr. Demnach erreichte das Bevölkerungswachstum im Jahr 2021 allerdings nicht das Niveau der Vorjahre 2016 bis 2019. Damals lag es bei durchschnittlich 70.000 Personen pro Jahr, erläutert das Landesamt.

Mehr Zuzüge im Freistaat

Die Bevölkerungszunahme ist vor allem auf "Wanderungsgewinne" zurückzuführen – also auf die Differenz zwischen den Zuzügen nach Bayern und der Zahl der Menschen, die den Freistaat verlassen haben. "So konnte der Wanderungssaldo von rund 52.800 Menschen auch im Jahr 2021 den vorhandenen Sterbefallüberschuss – also die Differenz zwischen Todesfällen und Geburten - von knapp 13.700 Personen mehr als ausgleichen", berichtet das Landesamt für Statistik.

Mehr Todesfälle als Geburten in Bayern

Obwohl die Zahl der Todesfälle erneut höher war als die der Geburten – über 134.000 Geburten standen fast 148.000 Sterbefälle gegenüber – sieht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) darin einen positiven Punkt in der Statistik. Denn die Zahl der Geburten ist die höchste, die seit dem Jahr 1991 in Bayern registriert wurde, kommentierte der Minister die aktuellen Zahlen des Landesamtes.

Zuzug aus dem Ausland beschert "Neubayern"

Der Großteil der "Neubayern" stammt übrigens aus dem Ausland. So kamen rund 52.300 Menschen mehr aus dem Ausland in den Freistaat als sich Bayern ins Ausland verabschiedeten. Bei der Wanderungsbewegung aus dem übrigen Bundesgebiet waren es nur etwas mehr als 400 Personen.

Schwaben legt am meisten zu

Auf Ebene der Regierungsbezirke nahm die Bevölkerung im Laufe des Jahres 2021 in Schwaben am meisten zu. Auch in den meisten anderen Regierungsbezirken wuchs die Bevölkerungszahl. Einzig in Oberfranken blieb sie annähernd konstant.