Bayerns beste Uhrmacherin kommt aus Sulzbach-Rosenberg

Der Weg zur Uhrmacherin war für Carina Sindel wohl vorgegeben: Schon als kleines Kind war sie von der Schrottkiste ihres Vaters fasziniert. "Ich war fast jeden Tag in seiner Uhrmacher-Werkstatt. Meistens habe ich mir dann eine Uhr herausgeholt und sie zerlegt. Nur das Zusammenbauen, das hat mit drei Jahren noch nicht so gut geklappt", erzählt die 20-Jährige dem Bayerischen Rundfunk und lacht.

Drei Jahre hat ihre Ausbildung gedauert - im elterlichen Betrieb in Sulzbach-Rosenberg und in der Berufsfachschule in Würzburg. Bei ihrer Gesellenprüfung war sie sogar die Beste in Bayern. Jetzt geht sie den nächsten Schritt und will Meisterin werden.

In vier Jahren bis zum Meister

Der Beruf des Uhrmachers ist inzwischen selten geworden. So selten, dass die UNESCO ihn zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt hat. Wie Carina schließen etwa 300 Menschen pro Jahr diese Ausbildung in Deutschland ab. Nur acht Schulen in Deutschland bilden noch im Uhrmacherhandwerk aus, drei davon bis zum Meister. Geduld, Genauigkeit, Freude am handwerklichen Arbeiten und ein Talent für Mathematik und Physik sollte man für den Job mitbringen.

Meisterkurs kostet bis zu 20.000 Euro

Nach dem Erlernen der metallverarbeitenden Grundlagen, also Sägen, Bohren, Feilen und Drehen, musste sich Carina Stück für Stück von der Turmuhr zu immer kleineren Uhrwerken durchkämpfen. Dabei wurde sie den Umgang mit Werkzeugen, der Wartung von Uhren und dem Herstellen von Ersatzteilen geschult. Auch das Thema Kundenberatung ist Teil der Gesellenzeit. Im Meister kommen dann Inhalte wie das Reparieren schwierigerer Uhrwerke, die Grundlagen der Buchhaltung und eine Schulung von Führungskompetenzen hinzu. Den Meisterkurs muss Carina selbst bezahlen. Bis zu 20.000 Euro kann dieser kosten.

Ein Beruf mit Zukunft

Wenn Carina mit dem Meister fertig ist, kann sie sich auf eine rosige Zukunft freuen. Vor allem Luxusmarken suchen händeringend nach Nachwuchs. Zwischen 5.000 und 6.000 Euro brutto bezahlen die meisten Betriebe als Einstiegsgehalt an die jungen Experten, sagt Carinas Vater. Heute seien viele Juweliergeschäfte nur auf den Verkauf von Uhren spezialisiert. Wer aber das Glück habe, einen der begehrten Absolventen zu ergattern, der könne seinen Kunden einen Service bieten, der an sich schon ein Alleinstellungsmerkmal darstellt.

Corona für manche Uhrmacher "Segen"

Dieser Service sei auch für kleinere Betriebe ein gutes Geschäft, sagt Michael Eberlein, Leiter des Meisterkurses in Würzburg. "Corona war für viele Uhrmacher sogar ein Segen. Während viele Geschäfte aus anderen Branchen schließen mussten, hatten einige meiner Uhrmacher-Kollegen endlich Zeit, ihren Bestand an Aufträgen aufzuarbeiten. Vor Pandemiebeginn mussten die Kunden oft ein ganzes Jahr auf die Reparatur ihrer Uhren warten."

Nach dem Meisterkurs in die Schweiz?

Wenn Carina Sindel mit der Meisterschule in Würzburg fertig ist, zieht es sie erstmal nicht zurück in den heimischen Betrieb der Eltern, sondern raus in die Welt. Das weiß die junge Frau schon jetzt. "Ich möchte mit meinem Beruf ein bisschen rumkommen. Auch mal schnuppern, wie es in großen Firmen ist, weil ich kenn jetzt bloß den kleinen Handwerksbetrieb. Am liebsten würde ich in der Schweiz arbeiten, das wäre mein Traum."