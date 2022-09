Bayerns beste Metzger sichern Deutschland den WM-Titel

Eigentlich wird im "Golden 1 Center" in Sacramento NBA-Basketball gespielt, die Arena ist die Heimat der Sacramento Kings. Diesmal aber steht Michael Moser aus Landsberg auf dem Spielfeld, rührt eine Schüssel mit Fleischbrät – und von der Tribüne schallen die Anfeuerungsrufe: "Le-ber-kas, Le-ber-kas!" Hier kämpft gerade das Team Germany um den Titel bei der Metzger-Weltmeisterschaft. Und am Ende werden sich Michael Moser und sein Team schließlich auch den Sieg holen. Deutschland ist Metzger-Weltmeister, mit insgesamt fünf Bayern in der sechsköpfigen Final-Mannschaft.

Fünf Bayern im Final-Team: "Sensationell gelaufen"

"Das war einfach überwältigend, für uns ist es sensationell gelaufen", sagt Michael Moser. "Wir haben genau das abgeliefert, was wir uns vorgenommen haben."

Jedes der 13 Nationalteams musste aus einem halben Rind, einem halben Schwein, einem Lamm und fünf Hähnchen in 3,5 Stunden möglichst fertige Produkte zaubern. "Das ist in der kurzen Zeit wirklich nicht einfach, aber wir haben es diesmal geschafft", freut sich Moser. Mit ihm dabei im Finalteam war aus seiner Landsberger Metzgerei die gebürtige Allgäuerin Katharina Bertl. Dazu Team-Kapitän Dirk Freyberger aus Nürnberg, Jürgen Reck aus Möhrendorf, Matthias Endrass aus Bad Hindelang, und – als einziger Nicht-Bayer – Jörg Erchinger aus Berlin. Zusammen stellen sie das Weltmeister-Team "Butcher Wolfpack", quasi die deutschen Fleischwölfe.

Oktoberfest als Motto und Exportschlager

Das Erfolgsgeheimnis war vielleicht auch das Motto des deutschen Teams. Das lautete nämlich "Oktoberfest", und das größte Volksfest der Welt dürfte bei den 14 Preisrichtern natürlich auch bekannt und geschätzt gewesen sein. Und so hatte Team Deutschland ihren Metzger-Stand in Sacramento dann auch zum "Himmel der Bayern" dekoriert. "Vom Leberkäs und den Weißwürsten für die Jury ist jedenfalls nix übrig geblieben", sagt Metzger Moser.

Fränkischer Dorfmetzger schon dreimal Europameister

Für den Mittelfranken Jürgen Reck war es in diesem Jahr nicht der erste Titel. Bereits im Juli gewann er zum dritten Mal die Europameisterschaft der Metzger. "Noch bin ich ziemlich platt", postete Reck nach dem Finale auf seinem Instagram-Profil, begleitet mit einem Dank an alle, "die mich bis jetzt unterstützt haben und meine Spinnerei mit getragen haben". Daheim in Möhrendorf haben sich Familie, Freunde und Mitarbeiter den Wecker gestellt, um Live im Internet beim Finale mit zu fiebern. "Wir waren überglücklich, die ganze Anspannung fällt ab", sagt Jürgen Recks Lebensgefährtin Daniela Hock. Und auch die Kunden sind stolz, jetzt bei einem echten Weltmeister einkaufen zu können.

Auftrieb für das Metzgerhandwerk

Doch nicht nur den WM-Titel hat das "Butcher Wolfpack" nach Deutschland geholt, auch in einigen Unterkategorien haben sie abgeräumt. Beste Rinderbratwurst oder beste Gourmet-Bratwurst zum Beispiel. Und in der Kategorie "Bester Auszubildender" holte sich Fabian Schüttler den Titel des Vizeweltmeisters. Der Erfolg sei auch ein gutes Signal an das deutsche Metzgerhandwerk, so Teammanager Werner Braun. Denn in den vergangenen Jahren mussten immer wieder alteingesessene Handwerksbetriebe wegen Personalmangel aufgeben. Nicht zuletzt durch solche Erfolge wie bei der "World Butchers Challenge" hofft man auf eine Trendwende. Im kommenden Jahr heißt es dann aber für das "Butcher Wolfpack" erstmal: auf zur Titelverteidigung.