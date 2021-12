Bayerns beste Bäcker 2021: Zwei Oberfranken ausgezeichnet

Zwei oberfränkische Bäckereien sind vom Bayerischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit dem Staatsehrenpreis für die 20 besten Bäcker Bayerns ausgezeichnet worden: Die Bäckerei Purucker aus Helmbrechts im Landkreis Hof und die Bäckerei Konditorei Rainer Motschmann in Neustadt-Wildenheid im Landkreis Coburg.

Bäcker müssen Brot einreichen

Grundlage für die Auszeichnung sind die Ergebnisse der Bäcker bei den jährlichen Brotprüfungen. Die Bewerber müssen über die letzten fünf Jahre hinweg jährlich mindestens fünf verschiedene Brote zur Prüfung eingereicht haben, darunter drei gleichbleibende Brotsorten. Jedes Jahr werden 20 Bäckereien ausgezeichnet, die dabei qualitativ am besten abschneiden. Das teilte ein Sprecher des Staatsministeriums dem BR auf Anfrage mit.

Auch unterfränkische Bäckereien sind ausgezeichnet

Neben den oberfränkischen Bäckereien sind auch Bäckerinnen und Bäcker aus Unterfranken ausgezeichnet worden. Darunter "Gabi's Backstube" in Kahl/Main Aschaffenburg, die Bäckerei "Thomas Hench GmbH" in Miltenberg sowie die "Bäckerei Heribert Hedrich" in Bad Kissingen. Für den Regierungsbezirk Mittelfranken sind in diesem Jahr keine Bäckereien ausgezeichnet worden. Auch aus der Oberpfalz wird kein Bäcker auf der Liste aufgeführt.