Bayerns Bergbahnbetreiber kritisieren 3G-Regel

Ulrike Mattarollo sitzt am Kassenhäuschen der Brauneck Bergbahn. Mehrere hundert Mal pro Tag kontrolliert sie Impfzertifikate, ärztliche Bescheinigungen und Tests. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf in der Bahn mitfahren (3G-Regel). "Einige Leute versuchen zu tricksen", erklärt Mattarollo. Aber darauf falle sie nicht rein. Die neue Hygieneschutzverordnung verpflichtet sie, die Nachweise genau anzuschauen – das kostet allerdings Zeit.

Zusätzliches Personal musste eingestellt werden

Der Aufwand für die Kontrollen ist viel zu groß – klagen die Betreiber der Brauneck Bergbahn. Antonia Asentorfer ist für Kommunikation und Marketing bei der Bergbahn zuständig. Für die Kontrolle der 3G-Regel hätten sie zusätzliches Personal einstellen müssen, erklärt sie. Den Sinn dieser Regel für die Bergbahnen kann Asentorfer nicht nachvollziehen: "Bei uns ist es so, wir haben Viererkabinen und wir können das eigentlich sehr gut organisieren, dass ein Haushalt zusammenfährt, und auch wenn Leute sich nicht wohlfühlen und alleine fahren wollen, dann dürfen die auch alleine in einer Kabine sitzen." Für sie mache auch die Maskenpflicht und die Fahrzeit von unter 15 Minuten die 3G-Regel in den Bahnen überflüssig.

Wer keinen 3G-Nachweis hat, muss sich testen lassen

Neben dem Kassenhäuschen von Ulrike Mattarollo wartet ein Rentner in Wandermontur, er hat sein Impfzertifikat vergessen. Doch er hat Glück, seine Familie schickt ihm das Zertifikat per Handydatei. Er bekommt von Ulrike Mattarollo jetzt sein Ticket und darf hochfahren. Einer Touristin aus Norddeutschland, die ebenfalls ihren Nachweis vergessen hat, erklärt die Ticketverkäuferin, wo sie sich in der Nähe testen lassen kann.

Seilbahnbetreiber fürchten den Mehraufwand in der Skisaison

Momentan sei die Situation zwar noch machbar, so Marketingchefin Antonia Asentorfer, große Sorge bereite ihr aber der Winter. Sollte ein Skibetrieb möglich sein – was für die Bergbahnbetreiber nach dem vergangenen Corona-Winter wichtig wäre – dann rechnet sie mit Problemen: "Wir haben dann noch viel mehr Leute, die wir durchschleusen müssen, und da werden wir uns überlegen, ob wir externe Dienstleister mit ins Boot holen müssen."

Forderung nach Gleichbehandlung von ÖPNV und Kabinenbahnen

Der Geschäftsführer der Brauneck Bergbahn, Peter Lorenz, der als stellvertretender Vorsitzender auch für den Verband deutscher Seilbahnen spricht, versteht nicht, warum die Seilbahn-Betriebe nicht mit dem Öffentlichen Nahverkehr gleichgestellt werden.

Beim ÖPNV gibt es nämlich keine 3G-Regel. Besonders absurd findet er die Situation in Garmisch-Partenkirchen: "Wenn man jetzt zum Beispiel die Zugspitz-Zahnradbahn nimmt, die fährt von Garmisch bis nach Grainau im öffentlichen Verkehr, die müssen keine 3G-Regeln beachten und auch nicht kontrollieren, ab Grainau fährt dann die Zahnrad-Bahn, der gleiche Zug, weiter hinauf zum Zugspitzblatt, hier muss man die Regel beachten und kontrollieren."

Je nach Streckenabschnitt unterschiedliche Corona-Regeln

Ein Unding für Peter Lorenz, dass für die gleichen Leute, die im gleichen Zug sitzen, unterschiedliche Bestimmungen gelten. Die Vertreter des Verbands haben deshalb einen Brandbrief an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern geschrieben – eine Antwort steht (Stand 15.9.) aber noch aus.