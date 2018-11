Bayerns beliebtester Weihnachtsmarkt ist in Fürth

Dass der Fürther Weihnachtsmarkt bayernweit die Nummer 1 ist hat eine Umfrage ergeben, für die testberichte.de rund 67.000 Besuchermeinungen zu 80 deutschen Weihnachtsmärkten ausgewertet hat.

Bremen, Dresden und Berlin auf dem Siegertreppchen

Am besten haben in dieser Umfrage der Bremer Weihnachtsmarkt, der Striezelmarkt in Dresden und der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin abgeschnitten. Weitere beliebte Weihnachtsmärkte in Bayern sind der Christkindlmarkt auf dem Neupfarrplatz in Regensburg und der Münchner Christkindlmarkt, die bundesweit die Plätze 18 bzw. 19 belegen.

Nürnberg hinkt den Spitzenplätzen hinterher

Der Nürnberger Christkindlesmarkt liegt der Umfrage zufolge nur auf Platz 4 im Freistaat und belegt bundesweit den 23. Platz. Für die Bewertung entscheidend waren Kriterien wie Gemütlichkeit und Weihnachtsstimmung, ebenso die Qualität des Glühweins und der Geschmack der angebotenen Speisen. Ebenfalls geschätzt wird eine schöne historische Kulisse. Bei zu viel Gedränge gab es Punktabzug - aber wenn es zu leer war, wurde noch schlechter bewertet, teilten die Organisatoren der Umfrage mit.