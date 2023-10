"Bayerns beliebteste Pflegeprofis" kommen aus Nürnberg

Wertschätzung der täglichen Arbeit

Die Teilnahme am Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" habe zu einer deutlich stärkeren Wertschätzung ihrer Arbeit geführt, so Teamsprecherin Ute Pfeiffer. Man sei mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen und habe so auch die Möglichkeit erhalten, "in die Welt hinauszutragen, wie wichtig Pflege ist." Für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) soll mit dem Wettbewerb vor allem gezeigt werden, wie anspruchsvoll und wichtig der Pflegeberuf ist.

Holetschek hofft dadurch, mehr Menschen für die Pflege zu gewinnen. Dafür müssen die Pflegeberufe attraktiver werden. Deshalb setze sich Holetschek intensiv für Verbesserungen ein – vor allem auch bei den Arbeitsbedingungen.

Online abstimmen für den Landessieger

Mit dem Landessieg in Bayern haben sich die Nürnberger Pflegeprofis jetzt automatisch für das Finale des bundesweiten Wettbewerbs qualifiziert – bis zum 31. Oktober kann jeder noch auf der Webseite "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" online abstimmen.

Die Siegerinnen und Sieger in den Bundesländern stehen dabei stellvertretend für die 1,7 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, die sich täglich engagiert um Patienten und Pflegebedürftige kümmern. Rund 2.700 Pflegeprofis wurden in diesem Jahr für den Preis nominiert; 77.000 Stimmen wurden anschließend beim Onlinevoting abgegeben. Für die 226 Nominierten in Bayern wurden rund 6.000 Stimmen abgegeben. Rund 800 davon gingen an die Pflegeprofis in Nürnberg.