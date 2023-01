Bayerns Bäcker: "Nein, wir verarbeiten keine Insekten"

Seit knapp einer Woche ist die Hausgrille und der Getreideschimmelkäfer als Lebensmittel in der EU zugelassen. Viele Medien berichteten darüber – das führte bei einigen Leuten offensichtlich zu großer Verunsicherung. Auch bei den Kundinnen und Kunden von Monika Müller. Sie ist Inhaberin in einer kleinen Bäckerei in Bad Aibling bei Rosenheim: "Einen Tag, nachdem das bei uns in der Zeitung stand, haben mich allein am Vormittag zehn Menschen gefragt, ob in meinen Broten Insekten drin sind", so Monika Müller. Ihre Antwort: "Natürlich nicht!"

Thekenaufsteller soll Klarheit verschaffen

Auch einige Kundinnen und Kunden der Öko-Bäckereikette "Hofpfisterei" scheinen Angst vor Insekten im Brot zu haben: "Der Tenor ist hauptsächlich Unsicherheit und die Befürchtung, mit einem Grundnahrungsmittel etwas zu sich zu nehmen, was man nicht möchte", so Thomas Lillpopp von der "Hofpfisterei". Er und sein Team versuchen, die Kundinnen und Kunden zu beruhigen. Ein Thekenaufsteller weise in den Filialen darauf hin: "Keine Insekten in den Pfisterbroten und Backwaren."

Auch Monika Müller hat in ihrer Bäckerei ein Schild aufgestellt. Wer trotzdem unsicher ist, kann einen Blick in die Zutatenliste werfen. Denn auch Bäckereien müssen über Allergene in ihren Produkten informieren. Und dazu zählen auch Insekten. "Diese Liste liegt bei mir in der Bäckerei aus und da kann sich jeder informieren", versichert Monika Müller. Insekten heimlich unterzumischen, ohne sie in der Liste anzugeben – das ist schlichtweg verboten.

Bäckereien klären auf Social Media auf

Und nicht nur Monika Müller und die Hofpfisterei berichten von diesem Problem. In Social Media - Kanälen posten mehrere Bäckereien den Hinweis, dass in ihren Produkten keine Insekten verarbeitet werden. Die Bäckerei Wünsche versichert: "Auch zukünftig erhaltet ihr unsere Backwaren ganz ohne den Zusatz von Insekten." Die Bäckerei Hackner postet diesen Hinweis: