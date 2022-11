Bayerns Asylunterkünfte sind voll - Entspannung nicht in Sicht

Die Asylunterkünfte in Bayern sind zu mehr als 90 Prozent ausgelastet - und damit beinahe voll. Dies betreffe sowohl die sogenannten Ankerzentren als Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats, als auch die dezentralen Unterkünfte in Regie der Bezirksregierungen und Kommunen, wie die Nachrichtenagentur epd unter Berufung auf das bayerische Innenministerium berichtete. Auch in den kommenden Monaten sei angesichts steigender Flüchtlingszahlen keine Entspannung in Sicht.

Ukraine-Flüchtlinge müssen nicht in Ankerzentren

Bayernweit gibt es den Angaben zufolge derzeit 13.000 Betten-Plätze in den Ankerzentren, in denen Geflüchtete für die Dauer ihres Asylverfahrens untergebracht werden. Davon ausgenommen sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die nach einer Entscheidung der EU von Beginn an ohne ein Asylverfahren einen vorübergehenden Schutzstatus erhalten. Sie müssen also nicht in Anker- oder Asylunterkünften wohnen, können dies aber freiwillig tun, sofern sie selbst keine Bleibe finden.