Bayernrückblick 2019: Das Klima wandelt sich

In Deggendorf helfen drei Jungs einem Biber über die Straße. In Unterfranken können Rebstöcke und selbst 150 Jahre alte Bäume sich nicht an so viele Hitzesommer in Folge erinnern. Und in Mengkofen brutzelt ausgerechnet der Gartenbauverein das größte Schnitzel der Welt. Das sind so die Dinge, die in Bayern im Lauf eines Jahres passieren. 2019 allerdings - in dem Jahr, in dem immer mehr Jugendliche im Freistaat und anderswo sich am Beispiel einer 16-jährigen Beinahe-Friedensnobelpreisträgerin aus Schweden orientieren und freitags statt in die Schule auf die Straße gehen - ist alles etwas anders. Hitziger. Auch grundsätzlicher.

Umwelt- und Klimadebatte XXXL

Das Weltrekordschnitzel etwa führt zu wilden Web-Kontroversen darüber, ob der gute Benefiz-Zweck sein Mittel heiligt: einen 70-Quadratmeter-Riesenfleischlappen in 15.000 Litern Öl. "Vor 5 Jahren hätte das niemand gestört", schreibt (wohl zurecht) ein Verteidiger des Schnitzels. Die Biberboys aus Deggendorf stellen das Video ihrer Rettungsaktion online, bekommen weltweit Zuspruch - und berühren in Bayern unversehens den Streit über behördlich eingerissene Biberdämme und illegalen Abschuss der Nager.

Selbst der durstige Wald steht nicht mehr schwarz und schweiget, sondern verwandelt sich in "Gefahrenbäume", die Äste auf Staatsstraßen werfen. Ein gezielter Angriff auf vierrädrige Revierrivalen? Udo, der frisch ausgegrabene bayerische Menchenaffe mit dem aufrechten Gang, könnte die Sache vielleicht einschätzen - der Udo aber sagt nichts mehr.

Die Bilder des Jahres: die Greta, der Udo, der Uli, der Manfred, die Benigna & Co.