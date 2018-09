15.09.2018, 04:32 Uhr

#BayernReise: Unterfranken und die fehlenden Hausärzte

Am 14. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Doch welche Themen brennen Ihnen - den Wählern - auf den Nägeln? Wir bekamen den Tipp, doch mal in die Nähe von Schweinfurt zu fahren, da es dort im ländlichen Raum einen eklatanten Ärztemangel gebe.