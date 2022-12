BayernLabs zeigen Chancen der Digitalisierung

Kaufbeuren, Nabburg, Vilshofen an der Donau und jetzt auch Forchheim: Das sind einige der Standorte der sogenannten BayernLabs. Hinter dem Namen verstecken sich IT-Labore, die digitale Innovationen und neueste Technik widerspiegeln sollen. Abseits der großen Ballungsräume soll auch im eher ländlichen Raum die Digitalisierung erlebt und vorangetrieben werden.

BayernLabs: Digitalisierung zum Anfassen

Am Montag ist nun unter dem Motto "anschauen – anfassen – ausprobieren" in Forchheim das zwölfte von insgesamt 13 geplanten BayernLabs eröffnet worden. Auf 300 Quadratmetern können vor allem Schülerinnen und Schüler aber auch andere Interessierte aktuelle Trends der Digitalisierung erleben und selbst ausprobieren. Unter anderem stehen ein 3D-Drucker, VR-Brillen und ein Drohnensimulator in der Ausstellung.

Digitaler Forschritt auch in den ländlichen Regionen

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) sagte bei der Eröffnung, es gehe darum, in ganz Bayern eine digitale Chancengleichheit zu ermöglichen. Nicht nur in den großen Städten soll der digitale Fortschritt erlebbar sein, sondern auch in den ländlichen Regionen. Oberfranken hat bereits ein BayernLab in Wunsiedel, etliche Beteiligte hätten sich aber für einen zweiten Standort eingesetzt, der nun realisiert wurde. Insgesamt werden 13 BayernLabs verteilt über ganz Bayern eingerichtet.

Kostenloser Eintritt und Führungen

Auch Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) freute sich über das neue BayernLab in seiner Stadt, besonders, weil er selbst Diplom-Informatiker ist: "Vielleicht entscheidet sich ja der eine oder die andere für diesen tollen Beruf", sagte Kirschstein. Die BayernLabs sind eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat.

Ein Highlight, das derzeit in Forchheim ausprobiert werden kann, ist ein touchfähiger Tischbildschirm, auf dem bis zu vier Personen gleichzeitig spielerisch eine Software programmieren können. Der Tisch bleibt bis Januar in Forchheim, und wird dann auf Tour geschickt durch die anderen BayernLabs. Der Eintritt zu der Ausstellung ist kostenlos, auch Führungen werden angeboten.