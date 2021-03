BayernHeim baut 90 Sozialwohnungen in Würzburg

5.500 Quadratmeter groß ist das Grundstück an der Rottendorfer Straße im neuen Würzburger Stadtteil Hubland, das die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim gekauft hat. Auf dem Areal sollen etwa 90 Sozialwohnungen entstehen. Wie das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr mitteilte, soll mit der Vorbereitung und Durchführung eines Architektenwettbewerbs umgehend begonnen werden. Im Jahr 2025 sollen die Wohnungen bezogen werden können.

Bezahlbarer Wohnraum im Würzburger Hubland

"Würzburgs Bevölkerung wird in den kommenden Jahren wachsen. Damit wächst auch der Bedarf an neuem Wohnraum", sagt Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU). "Wir unterstützen die Stadt dabei, für ein ausreichendes und gleichzeitig bezahlbares Angebot zu sorgen." Schreyer sichert zu, dass die 90 Wohnungen dauerhaft für Haushalte mit niedrigerem Einkommen zur Verfügung stehen. Christian Schuchardt (CDU), Oberbürgermeister von Würzburg, zeigte sich erfreut über das Engagement des Freistaats in der Mainfrankenmetropole: "Wir freuen uns, dass die BayernHeim in Unterfranken investiert. Dies hilft uns unsere Ziele, einen ausgewogenen Bewohnermix und bezahlbaren Wohnraum, zu erreichen."

Hubland als neuer Stadtteil für Würzburg

Die Stadt Würzburg entwickelt auf dem ehemaligen US-amerikanischen Militärgelände "Leighton Barracks" rund 2,5 Kilometer östlich der Innenstadt einen neuen Stadtteil zum Wohnen, Arbeiten, Erholen, Einkaufen und Studieren.

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim wurde im Juli 2018 gegründet und verwaltet bisher rund 2.900 Wohnungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Realisierung von Neubauprojekten, etwa in München, Landsberg, Fürth, Bayreuth und Augsburg. Nun kommt der Standort Würzburg hinzu.