Bayernhafen in Aschaffenburg feiert 100-jähriges Jubiläum

Sein 100-jähriges Jubiläum feiert der Bayernhafen in Aschaffenburg. Fährt man die Schönbusch-Allee entlang, kann man von der Straße aus nur erahnen, wie groß das Hafengelände wirklich ist. Es ist 160 Hektar groß, hat zwei Hafenbecken und sechs Kaianlagen. Der Hafen beheimatet mittlerweile rund 60 Unternehmen mit etwa 2.600 Arbeitsplätzen vor Ort. Nach Angaben des Bayernhafens sind es in der Region weitere rund 5.000 Jobs, die direkt oder indirekt von dem Hafen abhängig sind.

Videotipp in der Mediathek: BR-Doku über Aschaffenburg - An der fränkischen Hafenkante

Wichtige Güter-Drehscheibe in die Welt

Als der Hafen am 3. November 1921 eigeweiht wurde, versorgte er in erster Linie die bayerische Staatsbahn mit Kohle und private Haushalte mit Brennstoffen in Nord-und Ostbayern. 1952 wurde dort außerdem ein Kohlekraftwerk errichtet, das bis zu 440.000 Haushalte mit elektrischer Energie versorgte. Damals wie heute ist der Hafen eine wichtige Güter-Drehscheibe und das Tor der Rheinschiene nach Osten und das Tor Bayerns nach Westen und zur Nordsee. Deswegen wurde der Hafen 1972 erweitert: Die Umschlagstelle Stockstadt wurde in Betrieb genommen.

Herausforderung und Chance durch Kraftwerksstilllegung

"Ein Meilenstein in der jüngeren Entwicklung des Hafens war, als der Energiekonzern E.ON das Kraftwerk stillgelegt hat", so Alexander Zeiger, Leiter der Immobilienwirtschaft. 400.000 Quadratmeter wurden in kürzester Zeit neu entwickelt und an Industrieunternehmen neu vergeben. Hier haben sich Recycling-Unternehmen, Speditions- und Logistikbetriebe, ein Hersteller für Betonschwellen für Bahnbaustellen und eines der weltweit größten Laubholzsägewerke angesiedelt.

Weniger Treibhausgase durch Verkehrsverlagerung

Im Bayernhafen in Aschaffenburg werden die drei Verkehrsträger Binnenschifffahrt, Bahn-und LKW-Verkehr verknüpft. "Es entscheiden sich immer mehr Unternehmen dafür, Bahn und Binnenschiff auf der Langstrecke als Alternative zum Lkw einzusetzen. Das spart CO2 ein", sagt Anja Bokeloh, Leiterin Technik und Betrieb im Bayernhafen. "Ein gutes Beispiel dafür ist ein Trailer-Verkehr, den wir hier über das Terminal in Aschaffenburg abwickeln, wo dreimal die Woche Pendelverkehr zwischen Italien und Aschaffenburg stattfindet. Da werden eben nur die Trailer auf der Bahn Huckepack fahren und eben nicht die LKW den Brenner überqueren müssen", so Bokeloh.

Ausblick in die Zukunft

"Der Hafen ist immer im Wandel und ein Spiegelbild wirtschaftlicher Entwicklung", sagt Alexander Zeiger, Leiter der Immobilienwirtschaft. Aber statt neue Flächen zu erschließen, setze man im Bayernhafen Aschaffenburg auf intelligentes Flächenmanagement. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass Unternehmen eher nach großen zusammenhängenden Flächen suchen. Weil die in Aschaffenburg so nicht mehr zur Verfügung stünden, bliebe jetzt nur noch der Tausch von Flächen oder neue Zuschnitte.

Hafenfest und Feier zum 100. Geburtstag verschoben

Die geplante Jubiläumsfeier für die Öffentlichkeit mit dem Motto "Hafen live erleben" musste wegen Corona in diesem Jahr verschoben werden. "Das Hafenfest ist für 2022 in Planung, wenn die Umstände das wieder zulassen", sagt Anja Bokeloh auf BR24-Nachfrage. Es sei aber als Gruppe möglich an einer Hafenführung teilzunehmen. Diese müsse aber vorher angemeldet werden. die Informationen und den Kontakt dazu gibt es auf bayernhafen.de.