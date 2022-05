Bayernhäfen haben Kapazitäten für Ukraine-Getreideexport

Die G7-Agrarminister haben bei ihrem Treffen letzte Woche angekündigt, die Ukraine beim Getreideexport unterstützen zu wollen. Unter anderem soll Getreide aus dem Kriegsgebiet über die Donau auf den Weltmarkt gebracht werden. Die bayerischen Häfen begrüßen das Vorhaben.

Ausreichend Kapazitäten und Infrastruktur vorhanden

"Um den weltweiten Getreidebedarf zu sichern, sollte jede Möglichkeit genützt werden, die sich bietet", sagt Joachim Zimmermann, Geschäftsführer von Bayernhafen, der die Häfen für das Vorhaben gerüstet sieht. "Für die Agrarbranche haben die bayerischen Häfen eine wichtige Drehscheibenfunktion."

Neben Getreide gehören Dünger sowie weitere Nahrungs- und Futtermittel zu den Umschlagsgütern an den sechs Standorten von Bayernhafen. In Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau wären also für Umschlag und Zwischenlagerung ausreichend Kapazitäten und Infrastruktur vorhanden, so Geschäftsführer Zimmermann.

2021: 1,1 Millionen Tonnen an den Bayernhäfen umgeschlagen

2021 haben die Bayernhäfen entlang der Donau bis zum Main rund 1,1 Millionen Tonnen Agrargüter per Schiff umgeschlagen. Das entspricht gut 40 Prozent des gesamten Schiffsgüterumschlags, so Bayernhafen auf BR-Nachfrage. Der überwiegende Teil stammt aber bisher aus der Region.