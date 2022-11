Bayern zahlte 370 Millionen für Masken und Desinfektionsmittel

Bayern hat von 2020 bis Mitte 2022 insgesamt 3,7 Milliarden Euro zur direkten Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgegeben. Das geht aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor, über die zuerst die Deutsche Presse-Agentur berichtet hatte. Rund zehn Prozent der Gesamtsumme flossen dabei in die Beschaffung von Schutzmasken aller Art sowie von Desinfektionsmittel.

Die SPD-Fraktion beklagt eine massive Steuerverschwendung, da deutlich zu viel und teilweise unbrauchbares Schutzmaterial gekauft worden sei. Das Gesundheitsministerium wehrt sich gegen die Vorwürfe und verweist auf die Notsituation zu Beginn der Pandemie.

Rund 86 Millionen Masken unbrauchbar

Allein die Ausgaben für OP-, FFP2-, FFP3- und Community-Masken summierten sich auf knapp 314 Millionen Euro - "unter Berücksichtigung von etwaigen Reklamationsverfahren, Skontovereinbarungen sowie Vertragsrücktritten", wie das Gesundheitsministerium erläuterte. Am meisten gab Bayern mit 272,6 Millionen Euro im Jahr 2020 aus, in dem Schutzausrüstung wochenlang Mangelware war.

Viele der eingekauften Masken waren mangelhaft. Laut Gesundheitsministerium sind aktuell rund 14 Millionen der im Pandemiezentrallager vorrätigen Masken gesperrt - "insbesondere aufgrund noch laufender Reklamationsverfahren". Fast 60 Millionen Masken seien wegen Mängeln dem jeweiligen Lieferanten zurückgegeben worden. Mehr als 12 Millionen weitere Masken wurden vernichtet - teils wegen des Ablaufs der Verwendbarkeitsdatums. "Angaben zum konkreten Wert von reklamierten bzw. gesperrten Masken sind nicht möglich", heißt es im Schreiben des Gesundheitsministeriums.

Für die Anschaffung von Desinfektionsmittel zahlte Bayern 25,5 Millionen Euro. Knapp 2,7 Millionen Liter bestellte Desinfektionsmittel wurden den Angaben zufolge nie in Umlauf gebracht. Größtenteils seien sie von den Lieferanten oder Herstellern zurückgenommen oder -gekauft worden, hieß es.

Scharfe SPD-Kritik

Der SPD-Fraktion sind vor allem die hohen Ausgaben für Masken ein Dorn im Auge. Mehrere CSU-Politiker hätten lukrative Deals eingefädelt, kritisierte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn. "Jetzt stellen wir fest: Wir haben 90 Millionen Masken zu viel. Zwölf Millionen wurden sogar bereits vernichtet. Hier wurde massiv Steuergeld verbrannt und CSU-Connections haben davon profitiert."

Im Bayerischen Landtag beschäftigt sich aktuell ein Untersuchungsausschuss mit der Maskenaffäre: Er soll Masken-Geschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Abgeordneten und teils hohe Provisionszahlungen auch an Parlamentarier aufklären.

Ministerium wehrt sich

Das Gesundheitsministerium weist die Kritik entschieden zurück. "Im Rahmen der Corona-Pandemie herrschte im Frühjahr 2020 eine dramatische Notsituation", sagte eine Sprecherin der dpa. Allein für Bayern habe der geschätzte Maskenbedarf pro Monat für Krankenhäuser und andere medizinische und pflegerische Einrichtungen bei etwa 21 Millionen Stück gelegen, für Menschen über 60 Jahren bei 98 Millionen Stück, für chronisch Kranke bei 106 Millionen Stück und für den Rest der Bevölkerung bei 160 Millionen Stück.

Es sei daher richtig gewesen, "angesichts der damaligen Notsituation und der völlig unklaren Entwicklung der Corona-Pandemie möglichst viel an Schutzmasken und Desinfektionsmittel zu kaufen", betonte die Sprecherin. "Nur so konnte die Versorgung der Menschen in Bayern und die Funktionsfähigkeit der medizinischen und pflegerischen Einrichtungen aufrecht erhalten werden."

Eine Milliarde Euro für Impfzentren

Das meiste Geld in der direkten Corona-Bekämpfung gab der Freistaat den Angaben zufolge für die Einrichtung und den Betrieb der Impfzentren aus: insgesamt 1,089 Milliarden Euro. Die Kosten für die Pandemiebekämpfung in Schulen und Kitas summierten sich auf 1,02 Milliarden Euro - insbesondere für die Beschaffung von Antigen-Schnelltests sowie die Finanzierung von Tests für Kita-Kinder, aber auch für den Ersatz entfallender Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung wegen der Betretungsverbote.

Für die Pandemiebekämpfung in Seniorenheimen und Krankenhäusern brachte der Freistaat 530,4 Millionen Euro auf. In die Umsetzung der bayerischen Teststrategie - samt des Betriebs der Testzentren - flossen 411 Millionen Euro. Zusätzliche Personalkosten im Rahmen der Corona-Krise betrugen seit 2020 insgesamt 340,1 Millionen Euro. Die Summe enthält die Kosten für Zusatzpersonal in Gesundheitsämtern und bei der Corona-Hotline sowie den Corona-Bonus für Mitarbeiter im Pflege- und Gesundheitswesen. 17,6 Millionen Euro zahlte Bayern für digitale Tools im Zusammenhang mit Corona, weitere 17,4 Millionen Euro für Werbe- und Informationskampagnen.