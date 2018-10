"Bayern wollen keine christliche Symbolpolitik"

Würzburgs Bischof Franz Jung hat am Tag nach der Landtagswahl den Einzug der AfD in den Bayerischen Landtag als Auftrag für die demokratischen Parteien bewertet. Die CSU habe im Wahlkampf zu sehr auf religiöse Symbolpolitik gesetzt und werde von vielen offenbar nicht mehr als Partei gesehen, die christliche Inhalte vertrete, sagte Jung am Montag dem Bayerischen Rundfunk.

Die katholische Kirche als "ältester Global Player“ dürfe nicht nationalistisch verengt auftreten. "In der katholischen Kirche gibt es keine Ausländer“, so Jung. Deshalb müsse man immer wieder den Blick für "das Fremde“ weiten und die "Idee Europa“ wachhalten gegen jede Abgrenzung. "Unser Anspruch, sich für die Würde des Menschen stark zu machen, die gilt, gleich, welcher Hautfarbe, gleich, welcher Religion, gleich, welcher Nationalität.“ Wenn viele von der Mitte der Gesellschaft abwandern, "muss sich die Partei fragen, ob es die richtige Entscheidung war, die AfD nochmal rechts zu überholen“, so der Würzburger Bischof.

Ähnlich sieht es die Münchner Publizistin Beatrice von Weizsäcker, die Vorstandsmitglied des Deutschen Evangelischen Kirchentags ist. Im BR-Interview sagte sie, der Versuch der CSU, etwa mit dem Kreuzerlass auf christliche Werte zu setzen, "sei misslungen."

Sollte es zu einer Koalition mit den Freien Wählern kommen, würde sich ihrer Ansicht nach nicht viel ändern. Eine Koalition mit den Grünen fände sie interessanter, da sich dann vermutlich auch das politische Klima verändern würde und "eine Spaltung der Gesellschaft gekittet" werden könnte: "Das würde auch den Kirchen wahrscheinlich ganz gut gefallen."

Erkan Inan, Mitglied des Münchner Forum für Islam (MFI) und des Münchner Migrationsbeirates, sagte im BR-Gespräch: "Der Erfolg der AfD passt nicht in ein Deutschland von 2018". Er befürchtet, dass die Muslime in Bayern jetzt von rechtsgerichteter Seite noch mehr als Projektionsfläche für Ängste herhalten müssten.

Der evangelische bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sieht dagegen im Wahlergebnis eine Absage an Angstmacherei.

Viele Menschen hätten bei Demonstrationen gezeigt, dass sie ein weltoffenes Bayern wollten und die Abwertung ganzer Menschengruppen und jegliche Hetze ablehnten. Das sei auch bei der Wahl zum Ausdruck gekommen. "Die Menschen erwarten jetzt eine von Humanität und Verantwortung geprägte lösungsorientierte Politik," so Bedford-Strohm.

Der Landesbischof hob zudem die von 63,6 Prozent auf 72,4 Prozent gestiegene Wahlbeteiligung hervor. Es tue der Demokratie gut, dass so viele Menschen zur Urne gegangen seien. Nun dürften die Menschen mit Zuversicht in die Zukunft schauen, da sich schnell eine stabile Regierung abzeichne.

Der Münchner Diözesan-Caritasdirektor Georg Falterbaum erinnerte am Tag nach der Wahl an die anstehenden Themen und appellierte an die Politiker, den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. "Das Ergebnis hat die bisherigen Taktgeber in Bayern aus dem Tritt gebracht und gezeigt, dass die Volksparteien das Gespür für das Volk ein Stück weit verloren haben", sagte Falterbaum.

Die Wähler hätten ein Signal für eine andere Politik gesendet. Daher sei es nötig, den Sozialstaat weiter zu entwickeln. Es müssten nun dringend Probleme wie Wohnungsnot und Armut gelöst werden. "Verbessern Sie schnellstmöglich die Rahmenbedingungen und fördern Sie offensiv den sozialen Wohnungsbau", mahnte Falterbaum die neu gewählten Mandatsträger. Steigende Mieten und Wohnungsknappheit träfen nicht nur Menschen mit geringen Einkommen, sondern auch Pfleger, Erzieherinnen oder Sozialberater. Darüber hinaus forderte Falterbaum, Flüchtlingen einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt zu verschaffen.