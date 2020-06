Bayern will trotz Corona wieder abschieben - auch nach Syrien

Angesichts sinkender Corona-Infektionen rechnet Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) für die zweite Jahreshälfte mit der Wiederaufnahme von Abschiebeflügen. "Wir haben durch die Corona-Krise neue Rahmenbedingungen. De facto sind derzeit die Flüge eingestellt, da auch die Herkunftsländer wegen der Infektionsgefahr Rückführungen kaum akzeptieren", sagte der CSU-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Herrmann will Straftäter auch nach Syrien abschieben

Er gehe aber davon aus, dass sich das im zweiten Halbjahr wieder lockern werde. "Der Luftverkehr insgesamt wird ja wieder intensiviert." Perspektivisch muss es aus Herrmanns Sicht aber auch wieder Abschiebungen nach Syrien geben. "Unserer Meinung nach müssen insbesondere Straftäter aber auch wieder nach Syrien zurückgeführt werden können", betonte er. Aktuell hält er allerdings eine Verlängerung des Abschiebestopps für "unvermeidbar".

Weite Teile Syriens sind noch immer zerstört

Seit mehr als neun Jahren tobt der Bürgerkrieg in Syrien, mit mehr als 400.000 Toten und rund zwölf Millionen Vertriebenen. Weite Teile des Landes sind noch immer zerstört, der Konflikt ist noch lange nicht vorbei. Und dennoch entbrennt zwischen den Innenministern von Union und SPD regelmäßig eine heftige öffentliche Auseinandersetzung um eine mögliche Aufweichung des Abschiebestopps nach Syrien.

Meier über Abschiebungen nach Syrien: "Es geht nicht"

Bei der Innenministerkonferenz, die am Mittwoch in Erfurt beginnt, steht die Verlängerung der Regelung an. Der Chef der Innenministerkonferenz, Georg Maier (SPD), sagte am Sonntag, dass derzeit keine rechtsstaatlich vertretbaren Abschiebungen möglich seien. "Ich kann doch beim besten Willen nicht Leute dorthin abschieben, wo ein Terrorregime herrscht", sagte Maier der dpa.

Er könne verstehen, dass es auch in der Bevölkerung die Auffassung gebe, dass Syrer, die in Deutschland schwere Straftaten begangen haben, wieder in ihr Land gebracht werden müssten. "Aber so bitter es klingt in manchem Einzelfall: Es geht nicht."