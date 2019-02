Bayern will Tiertransporte drastisch einschränken

Bayern will keine Zuchttiere mehr in Drittländer exportieren, in denen Tierschutzstandards regelmäßig nicht eingehalten werden. Nach dem Runden Tisch mit Kommunal- und Landespolitikern sowie Vertretern von Zuchtverbänden, Tierschutzorganisationen, landwirtschaftlichen Interessensverbänden sowie Tierärzten sagte Umweltminister Thorsten Glauber (FW):

"Wir werden daran arbeiten, gemeinsam eine Liste von Ländern, in denen Tierschutzstandards nicht eingehalten werden, anzugehen." Umweltminister Thorsten Glauber (FW)

Vorerst: Stopp aller Transporte in Drittstaaten

Diese Liste soll in der nächsten Woche vom Ministerium ausgearbeitet werden – mit Empfehlungen der Verbände. Bis dahin gelte ein Stopp für Transporte in Drittstaaten, so Glauber. Grundsätzlich sollen im Sinne des Tierschutzes keine Zuchtrinder mehr von Bayern aus in Staaten außerhalb der EU transportiert werden, die nicht die deutschen Tierschutzstandards einhalten.

"Tierschutz endet nicht an der Landesgrenze", betonte Glauber. "Wir setzen das Thema deshalb auch auf Bundes- und EU-Ebene auf die Agenda. Wir brauchen schnellstmöglich eine klare und einheitliche Regelung durch die EU-Kommission."

Zum einen gehe es um Verantwortung den Tieren gegenüber, zum anderen wolle Bayern Rechtsklarheit etwa für Veterinäre schaffen. Eine Verurteilung von Amtstierärzten wegen Beihilfe zu späteren Tierschutzverstößen in Drittstaaten sei nach Einschätzung des Ministeriums nicht völlig auszuschließen.

Landräte loben Ergebnis des Runden Tischs

Der Landshuter Landrat Peter Dreier, der Ende Januar den Transport einer trächtigen Kuh nach Usbekistan gestoppt hatte, war beim Runden Tisch dabei und zeigt sich erfreut über die Ergebnisse:

"Wir sind im Konsens auseinandergegangen und nicht im Streit. Und es wurde auch erkannt, dass es wichtig ist, dass die Landwirte eine Unterstützung erfahren, die hier beste Arbeit leisten. Aber dass eben auch dann beim Export die entsprechenden Bestimmungen, was den Tierschutz, was den Transport betrifft, eben auch eingehalten werden." Peter Dreier, Landrat Landshut

Auch der Passauer Landrat Franz Meyer sieht das Ergebnis des runden Tischs positiv: Es sei ein gutes Ergebnis im Sinne des Tierschutzes, aber auch im Sinne der Rechtssicherheit für die Amtstierärzte in den Veterinärämtern.

Bayerischer Bauernverband reagiert verhalten

Der Bayerische Bauernverband und der Rinderzuchtverband reagierten zurückhaltend auf das Ergebnis des heutigen Treffens. Gerhard Stadler vom niederbayerischen Bauernverband gibt zu bedenken:

"Wir sind für Veränderungen offen, aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht einseitig für unsere bayerischen Tiere machen, sondern das müssen wir anders denken." Gerhard Stadler, niederbayerischer Bauernverband

Um wirtschaftliche Nachteile für Bayern zu vermeiden, müsste an einer bundes- oder sogar europaweiten Einigung gearbeitet werden, fordern der Bauernverband und die Züchter.

In den letzten Wochen hatte sich die Kritik an Tiertransporten aus Bayern in Staaten außerhalb der EU gehäuft- die zu langen Transportzeiten sowie tierquälerischen Schlachtmethoden wurden bemängelt. Mehrere Landratsämter, darunter auch Passau und Landshut, genehmigten aufgrund von Rechtsunsicherheit und fehlendem Tierschutz sogar gar keine Tiertransporte in bestimmte Länder mehr.