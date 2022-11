> Bayern will tägliche Arbeitszeit über zehn Stunden ermöglichen

Bayern will tägliche Arbeitszeit über zehn Stunden ermöglichen

Bayern will sich für flexiblere Arbeitszeiten einsetzen: So soll es erlaubt sein, an einem Tag auch mehr als zehn Stunden zu arbeiten. Begründet wird dies mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber auch der Fachkräftemangel steckt dahinter.