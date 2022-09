Bayern will Sanierung von Studentenapartments voranbringen

Rund zwei Wochen vor Semesterbeginn hat sich das bayerische Kabinett mit dem "studentischen Wohnen" im Freistaat befasst. Laut Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) ist in den vergangenen Jahren die Zahl der geförderten Wohnheimplätze in Bayern zwar deutlich gestiegen, noch schneller sei aber die Zahl der Studierenden gewachsen. "Insofern merken wir, dass wir hier natürlich eine große Aufgabe haben, wo wir nachziehen müssen."

Bauminister Christian Bernreiter (CSU) kündigte an, Bayern werde in die Sanierung der Studentenstadt in München-Freimann einsteigen. Der Freistaat prüfe, ob die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim zwei Häuser in der Studentenstadt mit insgesamt 1.056 Studentenapartments übernehmen könne, erläuterte er.

Weitere 32 Millionen für Sanierung

Damit die Unterkünfte möglichst schnell saniert und wieder genutzt werden können, stellt das Wissenschaftsministerium laut Blume 32,4 Millionen Euro bereit - zusätzlich zur regulären Studentenwohnraumförderung des Bauministeriums (40 Millionen Euro). Blume sprach von einem deutliches Signal an die Studierenden, dass Bayern sie "nicht im Regen stehen" lasse.

Eigentümer der Studentenstadt ist das Studentenwerk, das lange vom Freistaat gefordert hatte, zusätzliches Geld zuzuschießen. Wann die Sanierung abgeschlossen sein könnte, lässt sich laut Bauminister Bernreiter noch nicht sagen. Sie werde aber einige Zeit dauern: "Das wird nicht nächstes Jahr zu beziehen sein."

Seit Jahren "Sanierungsstau"

Blume betonte, leider liege seit einigen Jahren ein Schatten über der Studentenstadt, der größten Studentenwohnanlage Deutschlands: "Es gab ein schreckliches Brandereignis. In der Folge gab es Leerstand, und dieser Leerstand hat sich kombiniert mit einem Sanierungstau, der dort seit vielen Jahren besteht", erläuterte der Minister.

Dieser Sanierungsstau sei aber nicht aus einem Mangel an staatlicher Unterstützung entstanden. "Die Mittel standen und stehen immer bereit, es lag und liegt an an einem Mangel an Rücklagen beim Studentenwerk München." Das Studentenwerk habe schließlich dem Freistaat gegenüber signalisiert, die notwendige Sanierung nicht ohne eine Sonderfinanzierung zu stemmen.

Der wissenschaftliche Sprecher der bayerischen FDP-Fraktion, Wolfgang Heubisch, dagegen beklagte, Blume habe bei schon zu viel Zeit verstreichen lassen. Zwar sei es gut, dass er nun Geld für die Sanierung der Studentenstadt in Aussicht stelle. Der skizzierte Lösungsweg sei aber halbgar. "Dass sich jetzt ausgerechnet die BayernHeim dieses so wichtigen Themas annehmen könnte, ist ein Witz", betonte der FDP-Politiker. "Sie hat es seit 2018 nicht geschafft, genügend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Jetzt soll sie ein solches Großprojekt mitverantworten?"

Keine Mieterhöhung in staatlichen Wohnungen

Darüber hinaus verständigte sich das Kabinett laut Bernreiter darauf, dass es wegen der aktuellen Wirtschaftslage in den 16.770 staatlichen Wohnungen in Bayern bis April 2025 keine Mieterhöhungen geben solle. Der Mieterhöhungsstopp, der eigentlich im April 2023 hätte auslaufen sollen, werde verlängert. Es gebe aber zwei Ausnahmen: Bei einem Mieterwechsel oder einer energetischen Modernisierung sollen Mieterhöhungen möglich bleiben.