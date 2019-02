17.02.2019, 12:30 Uhr

Bayern will Projekte für Obdachlose mit fünf Millionen fördern

Bayern will rund fünf Millionen Euro jährlich in Projekte für Obdachlose stecken. Dazu soll ein umfangreiches Paket an Unterstützungsmaßnahmen geschnürt werden, teilte die bayerische Sozialministerin Schreyer mit. So sei u.a. eine Stiftung geplant.