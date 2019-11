Bayern will niedrigere Mehrwertsteuer für Fernbusse

Die günstigere Mehrwertsteuer soll in Deutschland nicht nur für die Bahn gelten, sondern auch für Fernbusse. Das will Bayerns Finanzminister Albert Füracker mit einem Antrag im Bundesrat durchsetzen. Vor allem in ländlichen Regionen gebe ist nicht überall Bahnhöfe und Busse seien da etwas flexibler, so der CSU-Politiker. Wird Bayerns Antrag heute im Bundesrat angenommen, muss die Bundesregierung einen Vorschlag dazu machen.

Bus soll gegenüber der Bahn nicht benachteiligt werden

Der Bus also als konkurrenzfähige Ergänzung zur Bahn. Fernbusprimus Flixbus mit Stammsitz München pocht seit längerem auf eine Steuergleichbehandlung und hat nun in der bayerischen Staatskanzlei offenbar Gehör gefunden.

"Wir sind ein privater Anbieter. Unser Angebot muss wirtschaftlich rentabel sein, sonst können wir das nicht aufrechterhalten. Und wenn unser Wettbewerber einen so großen und einseitigen Vorteil erhält, dann müssen wir entsprechend handeln und da führt kein Weg dran vorbei." Martin Mangiapia, Flixbus-Sprecher

Flixbus droht mit Streichung von Bushaltestellen

Konkret will Flixbus in ganz Deutschland viele von seinen 400 Haltestellen streichen, falls die Steuererleichterung nur für die Bahn kommt. Denn Flixbus fürchtet, viele Kunden zu verlieren, und will gut 30 Prozent des Streckennetzes reduzieren. Betroffen wäre demnach vor allem der ländliche Raum, zum Beispiel das Voralpenland oder die Regionen in Franken.

Fernbus etwas ökologischer als die Bahn

Auch der Klimaschutz ist ein Argument im Bundesrats-Antrag der Bayerischen Staatsregierung. Denn der Fernbus ist sogar etwas umweltfreundlicher als die Bahn: Laut Umweltbundesamt produzieren Fernbusse pro Passagier und Kilometer nämlich 32 Gramm Treibhausgase und die Bahn 38 Gramm.

Der Grund: Zum einen sind die Emissionen eines modernen Diesel-Busses nach der Norm Euro 6 niedriger als früher, zum anderen fährt die Deutsche Bahn aktuell auch noch mit Kohle- oder Atomstrom.

Bundesregierung setzt ausschließlich auf Schiene

Das Bundesfinanzministerium will jedoch vor allem das Bahnfahren günstiger und attraktiver machen.

"Die Bundesregierung sieht beim Schienenbahnverkehr für die Zukunft das größte Potenzial für die Sicherung einer klimaneutralen Mobilität." Schriftliche Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums

Bus-Tickets würden trotzdem nicht günstiger

Bleibt noch die Frage: Würden die Fernbusse überhaupt die Steuererleichterung an die Kunden weitergeben wie es die Bahn versprochen hat? Bayerns Finanzminister Füracker sieht da keine andere Möglichkeit für die Busunternehmen.

"Wenn der Bus dann konkurrenzfähig sein möchte mit der Bahn, dann muss er eben diese Vergünstigung auch weitergeben." Albert Füracker, Bayerischer Finanzminister

Flixbus dagegen findet die Tickets schon günstig genug und will stattdessen mehr Tickets und Fahrten anbieten.