Bayern will Kampf gegen Antisemitismus verstärken

Die bayerische Staatsregierung hat ein Gesamtkonzept "Jüdisches Leben und Bekämpfung des Antisemitismus" auf den Weg gebracht. An der Erarbeitung hätten sich neben allen Ministerien auch die israelitischen Kultusgemeinden im Freistaat und das israelische Generalkonsulat beteiligt, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München. Die Konzeption sei "nicht für die Schublade entstanden", vielmehr würden konkrete Maßnahmen umgesetzt.

Online-Portal soll Informationen bündeln

Geplant sei unter anderem ein Internetportal, das bald freigeschaltet werde, erläuterte Herrmann. Dort sollen laut Staatskanzlei Angebote zur Förderung von jüdischem Leben vernetzt sowie Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man Antisemitismus begegnen kann. Zudem würden auf dem Portal Materialien und Best-Practice-Beispiele zur Verfügung gestellt, Anregungen für neue Vorhaben geliefert und Interventionsmöglichkeiten bei antisemitischen Vorfällen aufzeigt werden.

Herrmann: "Deutliches Signal" des Freistaats

Darüber hinaus wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, der neben den zuständigen Ministerien auch der bayerische Antisemitismusbeauftragte, die Israelitischen Kultusgemeinden, das Generalkonsulat des Staates Israel sowie Institutionen und Vereine angehören sollen. Das Gremiums soll Herrmann zufolge jährlich dem Kabinett berichten, "um Fortschritte festzustellen".

Der Staatskanzleichef erhofft sich von der neuen Konzeption ein "deutliches Signal", welche hohe Bedeutung das jüdische Leben sowie der Kampf gegen den Antisemitismus für die Staatsregierung habe.

"Gemeinsam an einem Strang ziehen"

Laut Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), dessen Haus federführend ist, stehen vier Handlungsfelder im Fokus: Kampf gegen Antisemitismus, Gedenken an die Opfer, Erforschung jüdischer Geschichte samt Information über jüdisches Leben sowie die Förderung von jüdischem Leben und jüdischer Kultur. Die Gesamtkonzeption habe das Ziel, all jene zusammenzuführen, die auf diesen Feldern wirken. Damit verbunden sei das Signal, "dass wir hier gemeinsam an einem Strang ziehen".

Der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle (CSU), betonte in einer Mitteilung, die Konzeption reiche von Initiativen der Solidarität mit Jüdinnen und Juden, über Präventions- und Bildungsarbeit bis hin zu entsprechenden Sanktionen für die Straftäter durch den Rechtsstaat. Spaenle hatte das Konzept im vergangenen Jahr angestoßen.

Oberrabbiner: Neuer Standard in Europa

An der Kabinettssitzung nahm neben Spaenle auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und des Landesverbands israelitischer Kultusgemeinden in Bayern, Josef Schuster, teil. Er begrüßte die bayerische Initiative. Die neue interministerielle Arbeitsgruppe zeige deutlich nach außen, "dass Antisemitismus eine Querschnittsaufgabe durch alle Ministerien ist, eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft", sagte er dem BR.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Florian Ritter hätte sich etwas mehr erhofft: "Wir wollen, dass die Arbeitsgruppe tatsächlich dann auch Maßnahmen gegen Antisemitismus entwickelt und auch Handlungsfelder, die in der Gesellschaft und in der Politik vorhanden sind, identifiziert."

Der Präsident der Konferenz der Europäischen (CER) Oberrabbiner, Pinchas Goldschmidt, teilte mit, Bayern setze mit mit der neuen Konzeption "einen neuen Standard in Europa, praktisch und präventiv Antisemitismus zu bekämpfen und jüdisches Leben hierzulande nachhaltig zu fördern". Er hoffe, dass dem bayerischen Beispiel viele weitere Staaten und Körperschaften in Europa folgen werden. Der Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD) forderte ebenfalls: "Das bayerische Modell sollte auch in anderen Bundesländern Schule machen." Denn es gebe noch viel zu tun: "Vor allem über jüdisches Leben, die positiven Beiträge des Judentums zur deutschen und europäischen Kultur und gemeinsame Berührungspunkte ist immer noch viel zu wenig bekannt."

Deutlicher Anstieg judenfeindlicher Straftaten

Die die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten in Deutschland und in Bayern ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen: Bundesweit wurden 2021 nach Angaben des Bundes 3.027 registriert, eine Steigerung um nahezu 30 Prozent im Vergleich zu 2020.

In Bayern musste die Polizei einen noch höheren Anstieg verzeichnen: Die im Freistaat polizeilich erfassten judenfeindlichen Taten kletterten von 353 (2020) binnen eines Jahres um 44 Prozent auf 510. Laut dem Ende April veröffentlichten Jahresbericht der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS) ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle im Freistaat im vergangenen Jahr um mehr als 80 Prozent auf knapp 450 gestiegen.

Justizminister Eisenreich: "Jeder ist gefordert"

Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) beklagte: "Der Judenhass hat ein erschreckendes Ausmaß erreicht. Wir in Deutschland haben eine besondere Verantwortung für Jüdinnen und Juden." Es sei daher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, alles für den Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland zu tun.

"Jeder ist gefordert. Auch der Rechtsstaat muss seine Strukturen im Kampf gegen Antisemitismus weiter verstärken." Für Judenhass dürfe es in Bayern keinen Platz geben, betonte Eisenreich. "Antisemitismus muss erkannt, benannt und bekämpft werden."