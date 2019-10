Bayern will jüdische Einrichtungen stärker schützen

Massivere Türen und bessere Videoüberwachung – unter anderem mit diesen Maßnahmen sollen die rund 170 jüdischen Einrichtungen im Freistaat zusätzlich geschützt werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte dafür am Dienstag drei Millionen Euro Sondermittel an.

Herrmann betonte, dass der konsequente Schutz jüdischer Einrichtungen extrem wichtig sei – und jüdisches Leben zu Bayern gehört. Bereits in den vergangenen Jahren hat der Freistaat demnach rund 13 Millionen Euro für bauliche und technische Sicherungen an jüdischen Einrichtungen ausgegeben.

Weiter erhöhter Polizeischutz

Nach dem rechtsextremistisch motivierten Anschlag in Halle hatte die bayerische Polizei ihre Präsenz an Synagogen oder Gemeindezentren bereits erhöht – dabei soll es bis auf Weiteres auch bleiben. Zudem wird die Polizei laut Herrmann auf die jüdischen Gemeinden in Bayern zugehen, um die Gefährdungslage neu zu bewerten.

Das Kabinett kündigte auch an, den Kampf gegen die rechte Szene zu intensivieren, etwa durch verstärkte Ermittlungen im Internet. Als Beispiele für Akteure der rechten Szene nannte Herrmann die "Neue Rechte", Hooligans und Rocker sowie die rechtsextreme Musik- und Kampfsportszene.

Härtere Strafen - keine Geringfügigkeit mehr?

Auf Bundesebene will sich die Staatsregierung zudem wie bereits angekündigt dafür einsetzen, antisemitisch motivierte Straftaten härter zu ahnden – auch und besonders bei entsprechenden Beleidigungen und Hass-Beiträgen im Internet. Auch sollen antisemitische Vorfälle von der Justiz nicht mehr wegen Geringfügigkeit eingestellt werden können.

In Bayern kam es im Jahr 2018 zu 219 Fällen antisemitisch motivierter Straftaten. Im ersten Halbjahr 2019 registrierte die Meldestelle Rias 96 antisemitische Vorfälle. Die Dunkelziffer liegt laut Experten deutlich höher.