Bayern will Corona-Auflagen ab Inzidenzwert 100 verschärfen

Künftig soll es in Bayern einen weiteren Corona-Grenzwert geben, der zusätzliche Beschränkungen nach sich zieht: Ab einem Inzidenzwert von 100 (Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) sollen in einer Region grundsätzlich keine Veranstaltungen mit über 50 Personen erlaubt sein und die Sperrstunde auf 21 Uhr vorgezogen werden. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Regierungserklärung im Landtag.

