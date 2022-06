Bayernwetter am langen Wochenende: Affenhitze statt Schafskälte

Der Fronleichnamstag bringt uns eine Mischung aus Sonne und Wolken. Dabei behält die Sonne in Franken die Oberhand über die Wolken und es bleibt auch weitgehend trocken.

Mit nicht ganz so beständigem Wetter müssen sich die Oberpfälzer und Niederbayern wie auch die Schwaben und Oberbayern abfinden: Hier sind neben Sonne und Wolken auch örtliche Schauer und Gewitter mit von der Partie. Die gute Nachricht: Ob Sonne pur oder unbeständiges Schauerwetter, überall erwarten uns wohlige Tageshöchstwerte, die sich meist zwischen 24 und 29 Grad bewegen. Bei dem oft lebhaften Wind wird uns die Luft aber etwas kühler vorkommen.

Wolken und Regenfälle sind am Freitag kein Thema mehr. Denn dann beruhigt sich die Atmosphäre wieder und der Luftdruck steigt. Harmlose Wolkenfelder wechseln sich mit sonnigen Abschnitten ab. Die Höchsttemperaturen sind weiterhin sommerlich. Auf der Ausflugstauglichkeitsskala bekommt der Freitag die zweithöchste Wertung.

Bis zu 35 oder 36 Grad in Teilen von Franken

Das Wochenende hingegen bekommt das "Premiumprädikat" auf der Ausflugswetterskala. Dann stimmt wirklich alles: Sonnenschein bis zum Abwinken, hochsommerliche Temperaturen und laue, voll grill- und biergartentaugliche Abende. Was das Ausmaß der Sommerwärme betrifft, sollten wir Petrus aber noch einmal um Nachbesserung bitten. Da wäre weniger mehr gewesen. Oder anders ausgedrückt: Es wird heiß, sehr heiß sogar.

Lesen Sie hier : "Grill-Tipps zu Sicherheit, Gerätecheck und Emissionen"

Nach dem jetzigen Stand der Computerprognosen breitet sich die Hitzeglocke im Laufe des Wochenendes von Frankreich über Baden-Württemberg und Hessen her auf ganz Bayern aus. Auch die Mittelgebirge bieten keinen Schutz mehr vor den tropischen Temperaturen. So werden etwa im Landkreis Hof 32 Grad erwartet.

Das ist immer noch erträglicher als die 35 oder 36 Grad, mit denen die Meteorologen für das fränkische Flachland rechnen. In Südbayerns wird’s wegen der Höhenlage nicht ganz so heiß, doch auch hier schafft es das Quecksilber vielerorts mühelos über die 30 Grad-Marke – sogar in den Alpentälern.

Erste Hitzewelle kommt in diesem Jahr sehr früh

Nicht nur die Wärmebelastung sondern auch die Sonneneinstrahlung – besonders vom späten Vormittag bis in den Nachmittag hinein – wird ungewöhnlich stark sein. Das liegt daran, dass die Hitzewelle in einer Zeit kommt, in der die Sonne ihre größte Kraft im Jahr entfaltet: Ende Juni in den Tagen um die Sonnenwende herum.

Normalerweise erleben wir Hitzewellen im Juli oder August. Diese erste große Hitzewelle der Saison kommt also bemerkenswert früh. Sogar noch vor dem Beginn des kalendarischen Sommers. Und in einer Zeit, die uns normalerweise empfindliche Kälterückfälle zu bescheren pflegt. Denn die zweite Junidekade ist traditionell die Zeit der Schafskälte.

Mit der Affenhitze ist es in der nächsten Woche voraussichtlich vorbei. Es bleibt aber zunächst sommerlich warm, und dabei leicht unbeständig mit vereinzelten Schauern und Gewittern.