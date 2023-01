Bayern warnt vor Gefahren beim Wintersport

Angesichts wieder gestiegener Unfallzahlen warnt die Staatsregierung vor den Gefahren beim Wintersport im Gebirge. Skifahren und Co. ja, "aber mit Vorsicht", sagte Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch auf der Zugspitze. Jeder müsse seine Kräfte richtig einschätzen, mahnte er.

Innenminister Joachim Herrmann warnte: "Problematisch ist, wenn sich Wintersportler selbst überschätzen, rücksichtslos verhalten oder sie schlecht vorbereitet sind – auch bei der Tourenauswahl."

Außergewöhnlich viele Todesfälle

Die Bergwacht Bayern verzeichnete in der zurückliegenden Wintersaison 2021/2022 wieder so hohe Einsatzzahlen wie vor der Corona-Pandemie, nämlich fast 5.500. Fast 60 Prozent davon waren Einsätze nach Skiunfällen auf Skipisten. Außergewöhnlich war die Zahl von 19 Todesfällen beim Wandern und Bergsteigen. Beim Skifahren starb ein Wintersportler, drei Sportler starben auf Skitouren in einer Lawine.

Zuletzt sorgten zahlreiche tödliche Skiunfälle im Nachbarland Österreich für Schlagzeilen: Seit dem 1. November starben bereits 13 Menschen in Österreichs Skigebieten, davon elf in Tirol. Unter ihnen waren jüngst auch zwei bayerische Jugendliche im Alter von 17 Jahren.

Mehr Vorsicht, Rücksicht und Respekt

Das Kuratorium für alpine Sicherheit, in dem alle zentralen Alpinverbände, sowie Bergwacht und Polizei vertreten sind, appellierte bei dem Pressetermin auf der Zugspitze an die Vernunft der Wintersportler. Die Einsatzzahlen stiegen seit Jahren. Vor allem mangele es in den Bergen an Vorsicht, Rücksicht und Respekt, so Klaus Stöttner, der Vorsitzende des Kuratoriums.

Ein weiterer Grund für die Einsätze der Bergwacht sei, dass sich die Wintersportler oft überschätzten. So seien unter den in Not Geratenen immer öfter auch entkräftete oder verirrte Menschen.

Sulziger Kunstschnee ist unfallträchtig

Auch der Klimawandel spielt eine Rolle bei der steigenden Zahl der Unfälle und sonstigen Einsätze. Denn der derzeit fehlende Naturschnee sei trügerisch: Der Skibetrieb konzentriere sich auf wenige Pisten und das Fahren auf sulzigen Kunstschnee sei besonders anspruchsvoll, so Wolfgang Pohl vom Deutschen Skilehrerverband.

Abseits der Pisten: Lawinen bei Neuschnee

Doch auch abseits der Piste lauern viele Gefahren – und sobald wieder Schnee fällt, könne es auch wieder zu Lawinenabgängen kommen. Das Kuratorium appelliert an die Vernunft. Wer abseits der Piste unterwegs ist, muss sich gut vorbereiten. Lawinenlagebericht und passende Ausrüstung sind die beste Lebensversicherung.

Memory-Spiel zur Gefahr von Lawinen

Das Kuratorium hat darum ein Memory-Lernspiel zum Thema Lawinen entwickelt. Mit Bildern aus der Schnee- und Lawinenkunde sollen Wintersportler damit ihre Kenntnisse vertiefen können.

Immerhin ging bei der Bergwacht die Zahl der Lawineneinsätze in den vergangenen Jahren zurück: In der vergangenen Saison 2021/22 verzeichneten die Retter 12 Einsätze, 2017/18 waren es noch 20 Einsätze gewesen.